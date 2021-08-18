Bu yıl Japonya Grand Prix'sinin yapılıp yapılmayacağı uzun süredir tartışma konusu oldu ve zaman zaman yarışın iptal edileceği yönünde çeşitli iddialar çıkıyor.

Fakat Tokyo Olimpiyatları'nın başarılı şekilde yapılmış olması, Ekim ayındaki Türkiye GP'den bir hafta sonra yapılacak Suzuka yarışı için umutları artırmıştı.

Bununla beraber Racer, salı günü yayınladığı bir haberde, 2021 Japonya Grand Prix'sinin COVID-19'la ilgili mevcut durum nedeniyle iptal edileceğini ve Formula 1 takviminde yeni bir düzenleme yapılacağını yazdı.

Suzuka'daki yarışın 10 Ekim'de yapılması planlanıyordu ancak son aylarda COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle ülkede ciddi bir huzursuzluk ortamı var.

Yarış organizatörleri, başlangıçta taraftarlı bir yarışa ev sahipliği yapma şansı konusunda umutlulardı ancak Racer'a göre bu ihtimal ortadan kalktı ve bu yılki yarış önümüzdeki birkaç gün içerisinde resmen iptal edilecek.

Japonya GP, Japon hükümetinin bu kararıyla beraber arka arkaya ikinci yılda da gerçekleşmemiş olacak. Böylelikle Honda, spordaki son yılında kendi ülkesinde veda yarışı düzenleyemeyecek.

Racer, normalde Amerika GP'ye ev sahipliği yapan Austin'de ikinci bir yarış yapılmasının planlandığını fakat bölgedeki vaka artışı göz önüne alındığında bu planla ilgili de bazı belirsizlikler olduğunu öğrendi.