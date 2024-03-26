Japonya GP ilk antrenman seansında Ricciardo'nun yerini Iwasa alacak
Helmut Marko, Daniel Ricciardo'nun Japonya Grand Prix'sindeki ilk antrenman seansını kaçıracağını doğruladı.
Ayumu Iwasa, DAMS
Red Bull Content Pool
RB bunun yerine, Ayumu Iwasa'nın seans için yerini alacağı ve vatandaşı Yuki Tsunoda ile yarışacağı 'Japon bir kadro' oluşturacak.
Iwasa, düzenlemelerin bir parçası olarak tüm takımların yerine getirmesi gereken iki çaylak ilk antrenman seansından birini gerçekleştirecek.
Iwasa, Formula 2 serisinde geçirdiği iki sezonun ardından şu anda Super Formula'da yarışıyor.
22 yaşındaki pilot, F2 şampiyonasındaki iki sezonunda beş zafer elde etti. 2022 ve 2023 yıllarında şampiyonada sırasıyla 5. ve 4. oldu.
Iwasa, 2021'den beri ise Red Bull junior programının bir parçası.
Bu, Red Bull kardeş takımının Suzuka Pisti'nde tam zamanlı olmayan bir Japon sürücüyü ilk kez kullanışı değil, 2019'da Naoki Yamamoto da bu şekilde yarış hafta sonunda yer almıştı.
Marko, Speedweek için yazdığı köşe yazısında Japonya GP ile ilgili şunları söyledi: "Cuma günü genç pilotumuz Ayumu Iwasa'yı antrenmanlarda kullanacağız."
"Ayrıca Suzuka pisti Racing Bulls'un aracına uygun olacaktır."
Visa Cash App RB'den Laurent Mekies, RB F1 Takımı'ndan Daniel Ricciardo ile görüştü
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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