Japonya GP hafta sonunda yağmur ihtimali var
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Japonya Grand Prix'sinde yağmur kendisini gösterebilir.
Suzuka atmosferi
James Newbold
Yapılan hava tahminlerine göre hafta sonunun tamamı pek de sıcak şartlarda gerçekleşmeyecek fakat günler ilerledikçe birkaç derecelik farklar olması bekleniyor.
Cuma ve cumartesi günleri hava sıcaklığının 16 ila 18 derece arasında değişmesi beklenirken, pazar günü 20 derece olacağı tahmin ediliyor.
Cuma ve cumartesi günü hava kapalı olacak; yağmur ihtimali %40 seviyelerinde görünüyor.
Pazar günü ise sıcaklık artışına rağmen gün içerisinde %60 ihtimalle yağmur yağacak.
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