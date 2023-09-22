Japonya GP: Cuma antrenmanlarından çıkarılan dersler

Max Verstappen'in Japonya Grand Prix'sinde Cuma günkü Formula 1 antrenman seanslarının her ikisinde de en iyi dereceleri elde etmesi, Red Bull'un Singapur'da yaşadığı talihsizliğin sadece bir haftalık olduğunu kanıtladı.

Şampiyona lideri en son Marina Bay Pisti'nde geçirdiği zorlu hafta sonunun kefaretini 1. antrenman damgasını vurarak ödedi ve 1dk 31.647s'lik derecesiyle Singapur galibi Carlos Sainz'in 0.6s önünde yer alırken Ferrari öğlen seansında ikinci sırayı alarak son dönemdeki yükselişini sürdürdü.

Verstappen, öğleden sonraki 2. antrenmanda diğer Ferrari'deki Charles Leclerc'i 1dk 30.688 sn'lik derecesiyle geçerek 0.3s'lik fark attı. Lando Norris her iki seansta da ilk üçe girerek McLaren'in Suzuka'da podyum adayı olduğunu gösterdi.

Verstappen'in çabaları, her iki seansta da bir saniyeden fazla geride kalan takım arkadaşı Sergio Perez'in çabalarıyla tam bir tezat oluşturdu.

Günün hikayesi

Lewis Hamilton daha hiçbir araç tekerleğini çevirmeden Red Bull'un güçlü olacağını öngörmüş, Verstappen'in Pazar günkü yarışı 30 saniyenin üzerinde bir farkla kazanabileceğini söylemiş ve RB19'un Suzuka gibi bir pistteki özelliklerinden övgüyle bahsetmişti. Verstappen'in ilk antrenman seanslarındaki bariz avantajı sayesinde yedi kez şampiyon olan pilotun erken değerlendirmesinin doğruluğu kanıtlanmış gibi görünüyor.

Verstappen birinci antrenmanın sonunda yumuşak lastikleri takarak sıralamaların zirvesine çıktı ve ardından 2. antrenmanın başında kaldığı yerden devam ederek yeni yumuşak lastik setiyle zirveye ulaştı. Her ne kadar 2. antrenmandaki ilk hızlı turunun ardından Norris ve ardından Leclerc tarafından geçilse de, Verstappen ilk yarım saatin ardından geri döndü ve takımların genellikle ikinci antrenman seansını kapatan uzun tur simülasyonlarından önce 1dk 30.688 elde ederek hafta sonunun en hızlı turunu attı.

Bu seansın sonunda her iki Ferrari de ilk dörtte yer aldı. Leclerc'in daha önceki en iyi derecesi ikincilik için yeterli olurken, Sainz takım arkadaşının iki onda bir gerisinde kaldı. Norris, McLaren'i ile SF-23'e kıyasla ilk sektörde daha güçlü bir tempo yakalayarak iki Ferrari'yi ayırdı. Açılış sektöründe Verstappen'den sonra en iyi dereceyi yapmasına rağmen, Norris'in ilk bölümdeki zamanı Red Bull sürücüsünün 0.3s gerisinde kaldı.

Leclerc Cuma günü Verstappen'in en yakın rakibi olurken, Ferrari son zamanlardaki yükselişini sürdürüyor gibi görünüyordu Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren'in en büyük zayıflığı daha yavaş virajlarda, özellikle de U viraja girişte ve Casio Üçgeni'nin çıkışında görüldü. Leclerc de kısa süreliğine viraj içinde zaman kaybetse de, daha yavaş bir giriş Ferrari sürücüsüne daha hızlı bir çıkış imkanı sundu ve bu da Spoon virajına doğru ilerlerken daha fazla ivme kazanmasını ve McLaren'e karşı deltayı tersine çevirmesini sağladı.

George Russell beşinci en hızlı isim olarak Mercedes'e zorlu antrenman seansları arasında bir umut ışığı verdi; takım açılış antrenman seansında başlangıçta beklenen yol tutuşunu sağlamayan bir pistte sadece daha sert lastik setlerini keşfederek sürüş yaptı. İkinci antrenmanda sürücüler yumuşak lastikleri kullanabildikleri için biraz daha mutluydular, ancak Hamilton günü Mercedes'in ilk ayarlarında mevcut olan arka tutuş eksikliğinden yaşadığı hayal kırıklığıyla tamamlandı.

Perez, Red Bull RB19 ile antrenman boyunca denge mücadelesi verdi Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport.com'un gördüğü veriler antrenman seanslarında yüksek düzeyde lastik aşınması olduğunu gösterirken, Russell aşındırıcı pist yüzeyinde yaşadığı kayma miktarının yarışı "üç pit stopa yaklaştırdığını" öne sürse de, göstergeler yarışın iki duraklı koşulacağı yönünde.

Fernando Alonso'nun Aston Martin'i Russell'ın onda birin biraz üzerinde bir farkla takip etti; AMR23 yüksek yüklü Degner virajlarında rakipleri kadar dengeli değildi ve Casio Üçgeni'ne giriş ve viraj ortası aşamalarında daha yavaştı - ancak İspanyol pilotun çıkışı öndeki araçlara kıyasla marjinal olarak daha güçlüydü ve bu da farkın azalmasına yardımcı oldu.

Pirelli'nin Cuma günkü seanslardan sonra "elde etmek istedikleri yol tutuşu açısından gelişme potansiyeli sunmadığını" belirttiği prototip C2 lastiğinin kullanılması, genel yarış temposunu değerlendirmeyi çok daha zor hale getirdi. Ayrıca, Norris, Russell ve Alonso uzun sürüşlerini yumuşak bileşik lastikle gerçekleştirdiler ve bu lastiğin yaşanan aşırı bozulma nedeniyle yarışta yer alması beklenmiyor.

Bu durumun, hafta sonu için iki pit stop öngörülmesi nedeniyle takımların hafta sonunun geri kalanı için lastik setlerinden tasarruf etmeyi amaçlamalarının bir sonucu olduğu anlaşılıyor. Yumuşak lastiklerin bu uzun turlarda kayda değer şekilde bozulması, Verstappen'in arkasındaki mücadelede hangi takımın galip geleceğini karşılaştırmayı da zorlaştırıyor; ancak Leclerc'in temsili uzun tur süreleri boyunca orta lastiklerde elde ettiği 1dk38.190s'lik genel ortalama, Perez'in 1dk 38.521s'lik ortalamasıyla karşılaştırılabilir - ancak Monakolu pilot toplamda üç tur daha az attı.

Red Bull pilotları arasındaki uçurum

Tek turda Perez, Verstappen'in 2. antrenmandaki en iyi turuna 1.022s fark attı ve bu dezavantajın üçte ikisi ilk sektörde elde edildi. Meksikalı pilot tüm seans boyunca denge sorunlarından şikayet etti ve bunun en iyi örneğini S virajlarının ortasında aracı dengelemek için kısa süreliğine frene basmak zorunda kalmasıyla gösterdi. Verstappen Dunlop Virajı'nda biraz daha uzun süre frene bastı ancak uzun sol virajda momentumunu korumak için fren pedalından çekmeden önce gaz pedalına bastı. Bir sonraki aşamada Verstappen, Degners'a doğru daha fazla hız taşımak için gaz kesişini en aza indirecek dengeye sahipti.

Perez'in Red Bull için yarattığı sorunlar bir yana, Japonya'da alışılagelmiş sıralama yeniden oluştu Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Perez ikinci Degner'in ortasında daha hızlı olsa da, Hollandalı virajdan daha fazla çekiş gücü elde ettiği için Verstappen'e iki onda bir kaybetti. Verstappen'in viraja daha hızlı girmesi aralarındaki deltada bir artış yarattı ancak Leclerc ve Norris'in kaderinde olduğu gibi, daha yavaş bir girişten daha hızlı çıkış Spoon'a giden yolda farkın kapanmasına yardımcı oldu. Burada Perez biraz daha geç fren yaptı ama pedala daha uzun süre bastı, Verstappen ise 130R'ye çıkmadan önce çift sol virajda daha istikrarlı hıza sahipti.

Her iki sürücü de yüksek hızlı viraj boyunca gazı bırakmadı ve Verstappen turunu tamamlamadan önce sağ-sol Casio Üçgeni için aracı daha kolay yavaşlattı. Ne olursa olsun, şikan boyunca daha fazla hız yaptı ve bu da Red Bull sürücüleri arasındaki farkı bir saniyenin üzerine çıkardı, çünkü Perez çok daha sonra gaza yüklenebildi.

Perez'in tur boyunca gaz kelebeği üzerindeki güvenini azaltan denge sorunlarına rağmen, yine de bunun takıma gece ayar seçimlerinde yön vereceğini söyledi.

"Suzuka'da sürüş gerçekten çok garip, dünyanın en iyi pistlerinden biri ama bu yıl sanki asfalt gerçekten bozulmuş ve araçlar yüzeyin üzerinde kayıyor gibi hissediyorum." George Russell

Ne söylediler

Verstappen: "Evet, bugün gerçekten iyi hissettim. İlk turdan itibaren aracı kullanmak yine keyifliydi. Ve evet, güçlü bir gün geçirmişiz gibi görünüyor. Kısa turlarda, uzun turlarda... bu pistte çok fazla bozulma var, bu yüzden yarışta lastikler için oldukça zor olacak. Ama evet, şu ana kadar hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptık. Arkamda işler biraz sıkışık gibi görünüyor, Ferrari ve McLaren yakınlar. O yüzden bir bakacağız. Ama bence günün sonunda sadece kendimize odaklanıyoruz ve performansımızı optimize etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparsak, pole için mücadele edebileceğimizden eminim."

Leclerc: "Rakiplerimize beklediğimizden biraz daha yakın görünüyoruz, bu yüzden genel olarak oldukça olumlu bir gündü. Benim açımdan, beni biraz daha rahatlatmak için araç üzerinde birkaç farklı şey denedik, bu da iyi oldu. Yarın bu hissi doğrulamak için sabırsızlanıyorum."

Russell: "Dürüst olmak gerekirse yarı makul bir gündü. Red Bull normal haline geri döndü, ki bunun büyük bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Birçokları için çok ama çok hızlı görünüyorlar. P2'den çok uzakta değiliz. Sanırım onda iki fark var. Yani Ferrari ve Lando arasında iyi bir mücadele olacak. Ama aynı zamanda, sıralamalarda sık sık gördüğünüz gibi Alex gibi araçlar da var. Çok fazla lastik aşınması var gibi görünüyor. Suzuka'da durum gerçekten çok garip, dünyanın en iyi pistlerinden biri ama bu yıl asfalt gerçekten bozulmuş gibi ve arabalar yüzeyin üzerinde kayıyor. Bu da pistteki tüm sürücülere biraz garip bir his veriyor ve lastiklerin aşınmasına katkıda bulunan şey de bu."

Suzuka'da Verstappen ve Red Bull'a karşı mücadele edebilecek biri var mı? Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images