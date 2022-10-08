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Formula 1 / Japonya GP Antrenman raporu

Japonya GP 3. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde en hızlısı

2022 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Japonya Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen lider tamamladı.

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Japonya GP 3. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde en hızlısı
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Japonya'daki 3. antrenman seansı, cuma gününün aksine kuru zeminde geçti ev sıralama turları da benzer şartlarda yapılacağı için sürücüler, kuru zemin lastiklerini anlamaya çalıştılar.

Pistin bazı bölümleri sürücüleri zorladı, özellikle son şikanda lastiğini kilitleyen ve pist dışına taşan isimler vardı. Fakat seans içerisinde herhangi bir kaza yaşanmadı.

Max Verstappen seansın başlangıcında yumuşak lastikle 1:32.050 yaptı ve bu tur uzun bir süre en tepede kaldı.

Son yarım saatlik dilimde sürücüler gaza biraz daha fazla basmaya başladılar ve Carlos Sainz 1:30.965 yaparak zirveye çıktı.

İspanyol pilot seansı lider tamamlayacak gibiydi ancak Verstappen, yeni set yumuşak lastiğe geçti ve bitime yaklaşık dört dakika kala 1:30.671 yapıp, liderliği aldı.

Kalan bölümde Verstappen'i geçebilen bir isim çıkmadı ve Hollandalı pilot, kuru zeminde geçen tek antrenman seansını lider tamamlamış oldu.

Sainz, son anlarda yeni bir zaman turu denemesi yapmadı ve seansı 0.294 saniye geride ikinci sırada noktaladı. Charles Leclerc, şimdiye kadar temiz turlar atmakta zorlandığı hafta sonunun son antrenman seansını, takım arkadaşı Sainz'in sadece 0.015 saniye ardında üçüncü bitirdi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alpine'de Fernando Alonso'nun performansı oldukça dikkat çekiciydi ve tıpkı ıslak zeminde olduğu gibi, kuru zeminde de iyi turlar çıkardı. Alonso, seansı lider Verstappen'in 0.649 saniye gerisinde dördüncü tamamladı ve iyi bir sonuç alabileceğini işaret etti.

Sergio Perez, son anlarda yeni set yumuşak lastikle en hızlı tur denemesi yapsa da, trafikte kalmasının ardından 0.843 saniye geride kaldı ve beşinci oldu.

Mercedes pilotları ıslak zeminde geçen cuma antrenmanlarını lider tamamlamıştı ancak kuru zeminde geride kaldılar.

George Russell, Pierre Gasly ile tehlikeli bir an da yaşadığı seansı 0.859 saniye geride altıncı tamamlarken, Lewis Hamilton 0.918 saniye geride yedinci oldu.

McLaren, kuru zeminde cuma gününe oranla daha iyi göründü ve Lando Norris 1 saniye geride sekizinci olurken, Daniel Ricciardo 1.1 saniye geride 11. oldu. İkiliyi Esteban Ocon ve Lance Stroll ayırdı.

Williams pilotu Alex Albon'un 1.2 saniye geride 12. olduğu seansta, yeni güncellemelere sahip olan Valtteri Bottas 13. ve Sebastian Vettel 14. oldu.

Haas'ta Kevin Magnussen ve yedek şasiye geçen Mick Schumacher sırasıyla 15. ve 16. oldular.

Son dört sırada Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu, Nicholas Latifi ve Pierre Gasly yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak hamurla atarken, en çok tur atan isimler 28 turla Russell ve Ricciardo oldu. En az turu ise 20 tur atan Alonso kaydetti.

Sıralama turları TSi 09:00'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 22 1'30.671  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 27 1'30.965 0.294
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 27 1'30.980 0.309
4 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 20 1'31.320 0.649
5 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 25 1'31.514 0.843
6 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 28 1'31.530 0.859
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 25 1'31.589 0.918
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 27 1'31.747 1.076
9 France Esteban Ocon Alpine Renault 22 1'31.750 1.079
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 25 1'31.838 1.167
11 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 28 1'31.860 1.189
12 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 26 1'31.946 1.275
13 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 24 1'31.971 1.300
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 25 1'32.222 1.551
15 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 23 1'32.290 1.619
16 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 24 1'32.366 1.695
17 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 26 1'32.377 1.706
18 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 24 1'32.385 1.714
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 26 1'32.868 2.197
20 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 24 1'32.881 2.210
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