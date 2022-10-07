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Formula 1 / Japonya GP Antrenman raporu

Japonya GP 1. antrenman: Islak zeminde Alonso lider

2022 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Japonya Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Alpine pilotu Fernando Alonso lider tamamladı.

Ekleyen:
, Editör
Japonya GP 1. antrenman: Islak zeminde Alonso lider
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Beklendiği üzere ilk antrenman seansından önce pistin olduğu bölgede yoğun yağmur vardı ve bundan ötürü ilk antrenman seansı yağmur altında başladı.

Sürücüler ilk dakikaları pitte geçirirken, sonrasında bazı pilotlar yoğun yağmur lastikleriyle piste çıktılar. Carlos Sainz, seansın başında 1:47.758'lik bir zaman turu çıkardı ve bu tur uzun süre zirvede kaldı.

Son 25 dakikalık bölümde sürücüler geçiş lastiklerine geçiş yaptılar ve dereceler 1:43'lere kadar indi.

İlk olarak geçiş lastiklerini tercih eden ilk isim Max Verstappen zirveye çıkarken, sonrasında kısa bir süre Esteban Ocon liderliği gördük.

Ancak son noktayı başka bir Alpine ile Fernando Alonso koydu. İspanyol pilot, 1:42.248 gibi epey hızlı bir turla liderliği ele geçirdi.

Alonso'nun turundan kısa bir süre sonra pisti yeniden sağanak yağmur vurdu ve pilotlar bir daha zaman turu denemesi yapmadılar, dolayısıyla seans bu şekilde sonuçlandı. Sainz 0.315 saniye geride ikinci ve Charles Leclerc 0.386 saniye geride üçüncü oldu.

Diğer Alpine ile Ocon, 0.774 saniye geride ilk dördü tamamlarken, Kevin Magnussen 1 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Geçiş lastikleriyle iyi turlar çıkaran Max Verstappen 1.1 saniye geride altıncı, Mick Schumacher yedinci ve Lando Norris sekizinci oldu.

İlk onu Valtteri Bottas ve Sergio Perez tamamladı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını geçiş lastikleriyle kaydederken, Zhou Guanyu 11., Daniel Ricciardo 12. ve en iyi Mercedes sürücüsü olan Lewis Hamilton 13. oldu.

Aston Martin'de Lance Stroll 14. olurken, Sebastian Vettel 5.8 saniye geride 20. oldu.

Williams'tan Alex Albon, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, George Russell ve Yuki Tsunoda ilk 19'u tamamladı.

Seans içerisindeki en büyük olay, seansın bitiminden sonra pite dönmeye çalışan Schumacher'in aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpması ve aracına büyük hasar vermesiydi.

Latifi ve Leclerc de seans içerisinde pist dışına çıktılar.

İkinci antrenman seansı TSi 09:00'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 7 1'42.248  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 15 1'42.563 0.315
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 16 1'42.634 0.386
4 France Esteban Ocon Alpine Renault 5 1'43.022 0.774
5 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 15 1'43.258 1.010
6 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 4 1'43.362 1.114
7 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 13 1'43.761 1.513
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 7 1'43.889 1.641
9 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 13 1'43.969 1.721
10 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 4 1'44.234 1.986
11 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 15 1'44.429 2.181
12 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 8 1'44.486 2.238
13 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'44.558 2.310
14 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 10 1'44.570 2.322
15 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 9 1'44.791 2.543
16 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 12 1'44.878 2.630
17 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 11 1'45.424 3.176
18 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 4 1'46.103 3.855
19 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 16 1'46.192 3.944
20 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 8 1'48.090 5.842
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