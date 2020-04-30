Japonya, F1 bilet satışlarını durdurdu

Formula 1, 2020 sezonuna seyircisiz şekilde başlamayı planlarken, hangi yarışlarda seyirci olacağına dair büyük bir belirsizlik var.

Şu anda çoğu pistte bilet satışı devam ederken, bazıları haftalar öncesinden bu satışları durdurdular.

Şimdi ise Japonya GP'den yeni bir haber geldi.

Japonya Grand Prix'si organizatörleri, bugün itibariyle Suzuka'daki yarışın bilet satışlarını askıya alma kararı aldılar.

Şimdilik bunun sebebi hakkında hiçbir bilgi verilmedi ya da detaylı bir açıklama gelmedi.

Ancak bu hamle, Ekim ayı başında yapılması planlanan yarışın boş tribünler önünde yapılacağı anlamına geliyor olabilir.

Şimdiye kadar satın alınan biletlerle ilgili nasıl bir yol izleneceği bilinmiyor.