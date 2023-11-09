Prime'a abone ol
Formula 1 Brezilya GP
Haberler

James Key, 2024 Alfa Romeo aracı üzerinde "yoğun şekilde" çalışıyor

Alfa Romeo'nun yeni teknik direktörü James Key, 2024 Formula 1 aracı üzerinde çalışmalara başlamış durumda.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
James Key, Alfa Romeo F1 Takımı Teknik Direktörü

McLaren'ın daha önce takıma katmak için büyük çaba sarf ettiği James Key, teknik yapılanmadan ötürü bu yılın başında İngiliz ekipten ayrıldı ve Alfa Romeo'ya katıldı.

Geçen yılın sonunda İngiliz ekipten Alfa Romeo/Sauber'e geçen Andreas Seidl'ı takip eden Key, Eylül ayında yeni takımıyla çalışmalara başlamış durumda fakat araç üzerindeki etkisi 2024'ten önce görülmeyecek.

Key, takıma katılmasının ardından teknik departmanla yoğun görüşmeler yaptı ve 2024 için bazı önemli kararlar alındı.

Bu kararlardan birisi, 2024'te tamamen yeni bir konsepte geçmek gibi görünüyor.

Takım patronu Alessandro Alunni Bravi, sözlerine bu yılki performanslarını yorumlayarak başladı: "Ne yazık ki bu yıl çok fazla puan kaybettik."

"Neden bazen sıralama turlarında hızlı olsak da yarışta gerilediğimizi ya da tam tersi olduğunu anlamamız lazım. Bununla başa çıkmadan durumu değiştiremeyiz."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Alfa Romeo

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

"Mesele aracın dengesi değil, her konuda gelişmemiz gerekiyor. Özellikle yüksek hızlı virajlarda yol tutuş eksikliği var. Bu sezonki zayıflıklarımızdan biri de bu."

"Yine de James Key'i ekibimize kattığımız için çok mutluyuz. Takımla çalışmaya Eylül başında başladı ve şu anda gelecek yılki aracımızla yakından ilgileniyor."

"Onun gelişiyle aracın tasarımıyla alakalı derinlemesine analizler yaptık ve bazı önemli kararlar aldık. Sahip olduğu deneyim bize çok yardımcı oluyor."

"Gelecek yılın aracı mevcut aracın evrimi olmayacak. Bu konseptte gelişmemize izin vermeyecek bazı sınırlamalar olduğuna inanıyoruz."

"Tamamen yeni bir araç inşa ediyoruz, şasiden süspansiyona kadar her şeyiyle yeni olacak."

"Takım çok çalışıyor, ekibimize yeni isimler katılıyor. Tüm bunların etkisini gelecek yıl Bahreyn'de göreceğiz."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Gasly: ''Marko ile neden Red Bull'dan gönderildiğimi konuşmak istiyorum''

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Brawn, Red Bull'da Rosberg/Hamilton benzeri bir kadro görmek istiyor

Brawn, Red Bull'da Rosberg/Hamilton benzeri bir kadro görmek istiyor

Formula 1
Brezilya GP

Brawn, Red Bull'da Rosberg/Hamilton benzeri bir kadro görmek istiyor Brawn, Red Bull'da Rosberg/Hamilton benzeri bir kadro görmek istiyor

Resmi: FIA Haas'ın protestosunu reddetti, Amerika GP'nin sonucu değişmedi

Resmi: FIA Haas'ın protestosunu reddetti, Amerika GP'nin sonucu değişmedi

Formula 1
Amerika GP

Resmi: FIA Haas'ın protestosunu reddetti, Amerika GP'nin sonucu değişmedi Resmi: FIA Haas'ın protestosunu reddetti, Amerika GP'nin sonucu değişmedi

Doktorlar karar verdi: Can Öncü yeniden ameliyat olacak

Doktorlar karar verdi: Can Öncü yeniden ameliyat olacak

World Superbike

Doktorlar karar verdi: Can Öncü yeniden ameliyat olacak Doktorlar karar verdi: Can Öncü yeniden ameliyat olacak

Son Haberler

Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"

Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı" Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"

Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

F1 Formula 1

Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu

Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu

MOT3 Moto3
Sepang

Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu

MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı

MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı

MGP MotoGP
Malezya GP

MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol