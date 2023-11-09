James Key, 2024 Alfa Romeo aracı üzerinde "yoğun şekilde" çalışıyor
Alfa Romeo'nun yeni teknik direktörü James Key, 2024 Formula 1 aracı üzerinde çalışmalara başlamış durumda.
McLaren'ın daha önce takıma katmak için büyük çaba sarf ettiği James Key, teknik yapılanmadan ötürü bu yılın başında İngiliz ekipten ayrıldı ve Alfa Romeo'ya katıldı.
Geçen yılın sonunda İngiliz ekipten Alfa Romeo/Sauber'e geçen Andreas Seidl'ı takip eden Key, Eylül ayında yeni takımıyla çalışmalara başlamış durumda fakat araç üzerindeki etkisi 2024'ten önce görülmeyecek.
Key, takıma katılmasının ardından teknik departmanla yoğun görüşmeler yaptı ve 2024 için bazı önemli kararlar alındı.
Bu kararlardan birisi, 2024'te tamamen yeni bir konsepte geçmek gibi görünüyor.
Takım patronu Alessandro Alunni Bravi, sözlerine bu yılki performanslarını yorumlayarak başladı: "Ne yazık ki bu yıl çok fazla puan kaybettik."
"Neden bazen sıralama turlarında hızlı olsak da yarışta gerilediğimizi ya da tam tersi olduğunu anlamamız lazım. Bununla başa çıkmadan durumu değiştiremeyiz."
Fotoğraf: Alfa Romeo
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43
"Mesele aracın dengesi değil, her konuda gelişmemiz gerekiyor. Özellikle yüksek hızlı virajlarda yol tutuş eksikliği var. Bu sezonki zayıflıklarımızdan biri de bu."
"Yine de James Key'i ekibimize kattığımız için çok mutluyuz. Takımla çalışmaya Eylül başında başladı ve şu anda gelecek yılki aracımızla yakından ilgileniyor."
"Onun gelişiyle aracın tasarımıyla alakalı derinlemesine analizler yaptık ve bazı önemli kararlar aldık. Sahip olduğu deneyim bize çok yardımcı oluyor."
"Gelecek yılın aracı mevcut aracın evrimi olmayacak. Bu konseptte gelişmemize izin vermeyecek bazı sınırlamalar olduğuna inanıyoruz."
"Tamamen yeni bir araç inşa ediyoruz, şasiden süspansiyona kadar her şeyiyle yeni olacak."
"Takım çok çalışıyor, ekibimize yeni isimler katılıyor. Tüm bunların etkisini gelecek yıl Bahreyn'de göreceğiz."
Son Haberler
Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"
Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı" Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"
Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu
Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu
MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı
MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar