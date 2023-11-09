James Key, 2024 Alfa Romeo aracı üzerinde "yoğun şekilde" çalışıyor

McLaren'ın daha önce takıma katmak için büyük çaba sarf ettiği James Key, teknik yapılanmadan ötürü bu yılın başında İngiliz ekipten ayrıldı ve Alfa Romeo'ya katıldı.

Geçen yılın sonunda İngiliz ekipten Alfa Romeo/Sauber'e geçen Andreas Seidl'ı takip eden Key, Eylül ayında yeni takımıyla çalışmalara başlamış durumda fakat araç üzerindeki etkisi 2024'ten önce görülmeyecek.

Key, takıma katılmasının ardından teknik departmanla yoğun görüşmeler yaptı ve 2024 için bazı önemli kararlar alındı.

Bu kararlardan birisi, 2024'te tamamen yeni bir konsepte geçmek gibi görünüyor.

Takım patronu Alessandro Alunni Bravi, sözlerine bu yılki performanslarını yorumlayarak başladı: "Ne yazık ki bu yıl çok fazla puan kaybettik."

"Neden bazen sıralama turlarında hızlı olsak da yarışta gerilediğimizi ya da tam tersi olduğunu anlamamız lazım. Bununla başa çıkmadan durumu değiştiremeyiz."

Fotoğraf: Alfa Romeo Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

"Mesele aracın dengesi değil, her konuda gelişmemiz gerekiyor. Özellikle yüksek hızlı virajlarda yol tutuş eksikliği var. Bu sezonki zayıflıklarımızdan biri de bu."

"Yine de James Key'i ekibimize kattığımız için çok mutluyuz. Takımla çalışmaya Eylül başında başladı ve şu anda gelecek yılki aracımızla yakından ilgileniyor."

"Onun gelişiyle aracın tasarımıyla alakalı derinlemesine analizler yaptık ve bazı önemli kararlar aldık. Sahip olduğu deneyim bize çok yardımcı oluyor."

"Gelecek yılın aracı mevcut aracın evrimi olmayacak. Bu konseptte gelişmemize izin vermeyecek bazı sınırlamalar olduğuna inanıyoruz."

"Tamamen yeni bir araç inşa ediyoruz, şasiden süspansiyona kadar her şeyiyle yeni olacak."

"Takım çok çalışıyor, ekibimize yeni isimler katılıyor. Tüm bunların etkisini gelecek yıl Bahreyn'de göreceğiz."