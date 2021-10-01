James Hunt'ın oğlu: "Verstappen biraz babama benziyor"

Freddie, La Gazzetta dello Sport'a şöyle konuştu: “2021 şampiyonası, belki gördüklerim arasında en iyisi."

"Açıkçası mücadelenin şiddeti ve duygusal yoğunluk açısından bana 1976'yı andırıyor. Ancak ikisi arasında önemli bir fark var: babam ve Niki Lauda arkadaştı. Max ve Lewis için aynı şey söylenemez."

"Niki ve babam birbirlerine çok daha fazla saygı duydular ve tekerlek tekerleğe savaşırken birbirlerine biraz daha fazla yer bıraktılar."

"Çok fazla risk almanın, bir dostunun ölümüne yol açabileceğini biliyorlardı. O günlerde, Silverstone'un Copse Virajı'nda böyle bir ola yaşansa, Max araçtan kolayca inemezdi."

"Karşılaştırma yapmak anlamsız fakat karakter ve yarışa karşı olan tutum anlamında konuşursak, o zaman Max'in babama daha çok benzediğini söyleyebilirim."

"Diğer yandan, Hamilton ve James'in ortak hiçbir yanı yok."

James Hunt'ın en küçük oğlu Freddie, dayanıklılık yarışlarında mücadele ediyor.