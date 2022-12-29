James: "De Vries, F1'de başarılı olabilecek bir karaktere sahip"
McLaren Formula E patronu Ian James, Nyck de Vries'in 2023'te Formula E'den Formula 1'e geçişi hakkında; De Vries'in 'F1'de başarılı olabilecek bir karaktere sahip' olduğunu söylüyor.
Mercedes takımıyla 2020-21 sezonunda Formula E şampiyonu olan Hollandalı pilot, takımda Yuki Tsunoda'nın takım arkadaşı olmak üzere AlphaTauri F1 takımına geçti.
Monza'da Alex Albon'un yerine yarışan De Vries, 2022'de Williams'taki tek yarışlık performansıyla göz doldurmasının ardından Pierre Gasly'den boşalan koltuk için Red Bull'un üst düzey yöneticilerinin dikkatini çekti.
McLaren'e geçmeden önce Mercedes'te De Vries'in eski takım patronu olan James, De Vries'in AlphaTauri'ye fayda sağlayacağını düşünüyor.
Özellikle De Vries'in sorunları 'diplomatik bir şekilde' çözme olan tavrının altını çizdi.
Autosport'a konuşan James, "Bence bunu gerçekten hak etti."
"Kendisi, zaten incelediğimiz ve aynı zamanda bir takım oyuncusu olarak da niteliklerini fark ettiğimiz biriydi."
"Çalıştığı her takım bu yaklaşımından faydalanacaktır. Söylenmesi gerekenleri söylemenin, nerelerde iyileştirmeler yapılabileceğini göstermenin insanların tepkisini çekmeyecek diplomatik bir üslupla yapmanın bir yolunu buluyor."
"Bu da bir pilotta, özellikle de henüz potansiyelini tam olarak gösterememiş ve gelişmeye açık bir takıma girecek bir pilotta oldukça önemli bir özellik."
Nyck de Vries, AlphaTauri AT03
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
"Formula 1'in farklı bir seri olmasına rağmen, De Vries'in çok iyi bir konumda olacağını düşünüyorum. Acımasız bir seri ve işi çok zor olacak, ama bence karakteri ona çok şey kazandıracak." dedi.
James, De Vries'in terfisinin Formula E'de sadece pilotlar arasında değil, aynı zamanda mühendisler ve seride yer alan diğer personeller arasında da mevcut olan yetenek havuzunun iyi bir göstergesi olduğunu düşündü.
Ayrıca takımda nasıl ilerleyeceğini görmek için de sabırsızlandığını belirtti.
James, "İlk sezonunda nasıl bir performans sergileyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum."
"Bunun Formula E için de büyük bir başarı hikayesi olduğunu düşünüyorum. İster Formula 1, ister Formula E, ister WEC ya da her ne olursa olsun, farklı seriler arasında kolayca geçiş yapabilecek pilot, mühendis, ticari personel ve mekaniker gibi yeteneklere sahip olduğumuzdan her zaman emindik."
"Bu da bu padokta çok değerli yeteneklerin olduğunun başka bir kanıtı." dedi.
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