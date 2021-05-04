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Formula 1 / İspanya GP Haberler

James Bower, Williams'ın yeni ticari direktörü oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams, McLaren Racing'in Pazarlama ve Ticari Strateji Şefi James Bower ile anlaştı.

James Bower, Williams'ın yeni ticari direktörü oldu

Williams, geçen yıl Dorilton Capital'e satılmasının ardından yönetim yapısını değiştirdi ve son dönemde hem teknik hem de ticari departmanların gelişimine odaklandık.

Teknik departman için önemli isimlerle anlaşan Williams, şimdi ticari tarafta güçlenmenin yollarını arıyor ve ticari direktörlük görevi için James Bower ile anlaştılar.

Bower, son 14 yılını McLaren'da geçirdi ve son olarak McLaren Racing'in Pazarlama ve Ticari Strateji Şefi olarak görev aldı.

Daha önce bu görevde Tim Hunt vardı ve Hunt, artık Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür olacak. Bower da Hunt'ın boşalttığı pozisyona geçecek.

Bower, yeni rolünde Williams Racing CEO'su Jost Capito'ya rapor verecek ve takımın ticari tarafının geliştirilmesine yardım edecek.

Capito, "James Bower'ı Williams Racing'e ticari direktör olarak atamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bize çok değerli bir deneyim ile geliyor ve neler başarabileceğini görmek için sabırsızlanıyorum.” açıklamasını yaparken, Bower de "Takım ve sporumuz için bu kadar önemli bir dönemde Williams Racing'e katılacağım için gururluyum. Williams'ın dünya çapındaki Formula 1 taraftarlarının zihninde özel bir yeri var." ifadelerini kullandı.

Jost Capito, CEO, Williams

Jost Capito, CEO, Williams

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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