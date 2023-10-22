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Jake Dennis, Red Bull ile Abu Dhabi antrenmanlarında piste çıkacak

Formula E şampiyonu Jake Dennis, Abu Dhabi gerçekleştirilecek ilk antrenman seansında Red Bull ile pistte olacak.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
Yardımcı Editör Ezel Tan
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World champion Jake Dennis, Andretti Autosport celebrates on the podium

Tüm takımlar sezon içerisinde iki kez, ilk antrenman seansında çaylak bir ismi piste çıkarmak zorunda kalıyor ve bu yıl sprint yarışlarının sayısı altıya çıktığı için, takımlar zorlu bir programla karşı karşıya kaldı.

Bunun için en ideal yarışlar Meksika ve Abu Dhabi gibi görünüyor. Takımların tercihi de bu yönde olacak.

Red Bull alışılmadık bir hamleyle, zorunlu çaylak testlerinin ikisini de Abu Dhabi'de yapmayı planlıyor. Bu kapsamda Dennis dışında Isack Hadjar da Yas Marina'da Red Bull ile piste çıkacak.

Bu seçim, ekstra lastik testinin eklenmesiyle karmaşık hale gelecek Meksika'daki yarışta iki Red Bull sürücüsünün de pistte olacağı anlamına geliyor.


Takımın asıl niyeti, geçen yıl Abu Dabi'de piste çıkan Liam Lawson'ı kullanmaktı. Ancak Yeni Zelandalı sürücü, AlphaTauri ile Singapur'daki üçüncü yarışına çıkınca "çaylak" statüsünü kaybetti.


28 yaşındaki Dennis 2018'den beri Red Bull simülatör pilotluğunu yapıyor. O yıl hem İspanya hem de Macaristan'daki testlerde RB14'ü kullandı.


Diğer tarafta Hadjar, Abu Dhabi'de Red Bull ile piste çıkmadan önce Meksika'da AlphaTauri'nin direksiyonuna geçecek.

Meksika ve/veya Abu Dhabi'de piste çıkması planlanan diğer isimler; Jack Doohan (Alpine), Frederick Vesti (Mercedes), Oliver Bearman (Haas), Pato O'Ward (McLaren), Robert Shwartzman (Ferrari), Felipe Drugovich (Aston Martin) ve Theo Pourchaire (Alfa Romeo).

Isack Hadjar, Hitech GP

Photo by: Red Bull Content Pool

Isack Hadjar, Hitech GP

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