Villeneuve: "Ricciardo yorumlarımı kişisel algıladı"

Kanada Grand Prix'sinde Sky F1 mikrofonunda olan Villeneuve, bu sezon RB takım arkadaşı Yuki Tsunoda'ya kıyasla zorlanan Ricciardo'yu eleştirirken sözünü esirgememişti.

Ricciardo için çok fazla "mazeret" üretildiğini belirten Villeneuve, "Eğer başaramıyorsan, evine git, yerini alacak başka biri var." demişti.

Ricciardo ise medyaya verdiği demeçte, "Saçmaladığını duydum. Ama her zaman yapar. Sanırım kafasına fazla darbe aldı. Bilmiyorum, buz hokeyi falan mı oynuyor acaba?" dedi.

Tesadüf mü yoksa eleştirilerin mi onu motive mi ettiği bilinmez, Ricciardo bu sezonun en iyi hafta sonunu geçirdi ve beşinci sıradan başladığı yarışı sekizinci sırada tamamlayarak bu sezon ilk Grand Prix puanlarını kazandı.

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Villeneuve, Ricciardo'nun kendisine kişisel bir yanıt vermesinden memnun olmadı ve 34 yaşındaki sürücüyü iyi bir rol model olmamakla suçladı.

Kanadalı, "Tepkisi biraz kişiseldi ve o bir rol model."

"Bu 20 sürücü gibi, en üst seviyedesiniz, cevaplarınızda sorumlu olmalısınız, profesyonel olmalısınız. Çocuklar sizi dinliyor. Kişisel hale getiremezsiniz."

"Buz hokeyi oynayarak sık sık kendimi bayılttığımı öğrendiğim iyi oldu. Ama sonunda eleştiriler alacaksınız, deriniz kalın olmalı. Onun sinirlerini bozdum ve bu onun sürüşünü daha iyi hale getirdi. Ama bu yeterli değil, daha fazlasını yapması gerekiyor." dedi.

Villeneuve, Ricciardo'nun birer iyi sprint yarışı ve iyi sıralama turu dışında yeterli olmadığını belirtti.

"Üzerinde çok fazla baskı vardı ve işe yaradı. Miami'de bir iyi Sprint yarışı yaptı, bir de iyi sıralama turu yaptı, bu bir sezon için yeterli değil, daha fazlasına ihtiyacı var," dedi.

Yorumlarının arkasında durup durmadığı sorulduğunda Villeneuve, "Evet."

"Hızlıydı, ama son birkaç sonucun kadar iyisin. Önümüzdeki birkaç yarış hafta sonunda da aynı şeyi yapması gerekiyor." yanıtını verdi.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Kanada Grand Prix'si hafta sonunda Villeneuve'ün yorum ortağı Danica Patrick, tüm sorumluluğu Ricciardo'ya yüklemese de onun bazı "zorluklar" yaşadığını kabul etti.

Patrick, "Kariyerinde çok zorlu bir noktada, büyük takımlardan düşmek ve sezonlar boyunca arabanın dışında zaman geçirmek ve sakatlıklar yaşamak zor."

"Geçen gün kendi de söyledi: ‘Artık 20 yaşında değilim, aynı odağa sahip değilimne yapmak istediğinize çok odaklanmanız gerekiyor ve başka şeyler bunu engelleyebilir, bu yüzden gerçekten, gerçekten buna odaklanmalısınız.’”

“Bence bunu, bu hafta sonu gerçekten görebiliyorsunuz. Yuki'nin sözleşme yenilemesinin onun için biraz acı verici olduğunu hissediyorum” dedi.

Ricciardo, Grand Prix'de dört puan alarak sezonda dokuz puana ulaştı ve RB, 28 puanla Takımlar Şampiyonası'nda altıncı sırada yer alıyor.