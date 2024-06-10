Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Kanada GP

Villeneuve: "Ricciardo yorumlarımı kişisel algıladı"

1997 Dünya Şampiyonu Jacques Villeneuve, "Honey Badger" lakaplı Daniel Ricciardo'nun hala F1 gridinde bir yeri hak edip etmediğini sorguladıktan sonra, Ricciardo'nun yorumlarını "kişisel" hale getirdiğini söyleyerek tartışmayı sürdürdü.

Neva Ünsaldı
Jacques Villeneuve

Fotoğraf: Erik Junius

Kanada Grand Prix'sinde Sky F1 mikrofonunda olan Villeneuve, bu sezon RB takım arkadaşı Yuki Tsunoda'ya kıyasla zorlanan Ricciardo'yu eleştirirken sözünü esirgememişti.

Ricciardo için çok fazla "mazeret" üretildiğini belirten Villeneuve, "Eğer başaramıyorsan, evine git, yerini alacak başka biri var." demişti.

Ricciardo ise medyaya verdiği demeçte, "Saçmaladığını duydum. Ama her zaman yapar. Sanırım kafasına fazla darbe aldı. Bilmiyorum, buz hokeyi falan mı oynuyor acaba?" dedi.

Tesadüf mü yoksa eleştirilerin mi onu motive mi ettiği bilinmez, Ricciardo bu sezonun en iyi hafta sonunu geçirdi ve beşinci sıradan başladığı yarışı sekizinci sırada tamamlayarak bu sezon ilk Grand Prix puanlarını kazandı.

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Villeneuve, Ricciardo'nun kendisine kişisel bir yanıt vermesinden memnun olmadı ve 34 yaşındaki sürücüyü iyi bir rol model olmamakla suçladı.

Kanadalı, "Tepkisi biraz kişiseldi ve o bir rol model."

"Bu 20 sürücü gibi, en üst seviyedesiniz, cevaplarınızda sorumlu olmalısınız, profesyonel olmalısınız. Çocuklar sizi dinliyor. Kişisel hale getiremezsiniz."

"Buz hokeyi oynayarak sık sık kendimi bayılttığımı öğrendiğim iyi oldu. Ama sonunda eleştiriler alacaksınız, deriniz kalın olmalı. Onun sinirlerini bozdum ve bu onun sürüşünü daha iyi hale getirdi. Ama bu yeterli değil, daha fazlasını yapması gerekiyor." dedi.

Villeneuve, Ricciardo'nun birer iyi sprint yarışı ve iyi sıralama turu dışında yeterli olmadığını belirtti.

"Üzerinde çok fazla baskı vardı ve işe yaradı. Miami'de bir iyi Sprint yarışı yaptı, bir de iyi sıralama turu yaptı, bu bir sezon için yeterli değil, daha fazlasına ihtiyacı var," dedi.

Yorumlarının arkasında durup durmadığı sorulduğunda Villeneuve, "Evet."

"Hızlıydı, ama son birkaç sonucun kadar iyisin. Önümüzdeki birkaç yarış hafta sonunda da aynı şeyi yapması gerekiyor." yanıtını verdi.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Kanada Grand Prix'si hafta sonunda Villeneuve'ün yorum ortağı Danica Patrick, tüm sorumluluğu Ricciardo'ya yüklemese de onun bazı "zorluklar" yaşadığını kabul etti.

Patrick, "Kariyerinde çok zorlu bir noktada, büyük takımlardan düşmek ve sezonlar boyunca arabanın dışında zaman geçirmek ve sakatlıklar yaşamak zor."

"Geçen gün kendi de söyledi: ‘Artık 20 yaşında değilim, aynı odağa sahip değilimne yapmak istediğinize çok odaklanmanız gerekiyor ve başka şeyler bunu engelleyebilir, bu yüzden gerçekten, gerçekten buna odaklanmalısınız.’”

“Bence bunu, bu hafta sonu gerçekten görebiliyorsunuz. Yuki'nin sözleşme yenilemesinin onun için biraz acı verici olduğunu hissediyorum” dedi.

Ricciardo, Grand Prix'de dört puan alarak sezonda dokuz puana ulaştı ve RB, 28 puanla Takımlar Şampiyonası'nda altıncı sırada yer alıyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Verstappen: "Perez çok yakında eski performansına geri dönecek"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Ricciardo: "Kanada'da sahip olduğum öfkeyi, yarıştığım süre boyunca korumak istiyorum"

Ricciardo: "Kanada'da sahip olduğum öfkeyi, yarıştığım süre boyunca korumak istiyorum"

Formula 1
Kanada GP
Ricciardo: "Kanada'da sahip olduğum öfkeyi, yarıştığım süre boyunca korumak istiyorum"
Mercedes'in "stratosferik" hızı rakiplerini alarma geçirdi

Mercedes'in "stratosferik" hızı rakiplerini alarma geçirdi

Formula 1
Kanada GP
Mercedes'in "stratosferik" hızı rakiplerini alarma geçirdi
Horner: "Gerilememize rağmen Mercedes'in güncellemelerini yenmeyi başardık"

Horner: "Gerilememize rağmen Mercedes'in güncellemelerini yenmeyi başardık"

Formula 1
Kanada GP
Horner: "Gerilememize rağmen Mercedes'in güncellemelerini yenmeyi başardık"
Daniel Ricciardo
Daha fazlası
Daniel Ricciardo
Marko: "2025 için RB sürücülerini seçmek bizim için lüks bir sorun"

Marko: "2025 için RB sürücülerini seçmek bizim için lüks bir sorun"

Formula 1
Monako GP
Marko: "2025 için RB sürücülerini seçmek bizim için lüks bir sorun"
Ricciardo: "Zaman tablosu resmin tamamını göstermiyor"

Ricciardo: "Zaman tablosu resmin tamamını göstermiyor"

Formula 1
Monako GP
Ricciardo: "Zaman tablosu resmin tamamını göstermiyor"
Ricciardo ilk antrenman gününde aracından pek memnun değil

Ricciardo ilk antrenman gününde aracından pek memnun değil

Formula 1
Emilia Romagna GP
Ricciardo ilk antrenman gününde aracından pek memnun değil
Daha fazlası
Racing Bulls
Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak

Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak

Formula 1
Emilia Romagna GP
Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak
Ricciardo'ya ilk uyarı verildi, Lawson beklemede

Ricciardo'ya ilk uyarı verildi, Lawson beklemede

Formula 1
Ricciardo'ya ilk uyarı verildi, Lawson beklemede
Racing Bulls, yeni VCARB 01'i ilk kez piste çıkardı

Racing Bulls, yeni VCARB 01'i ilk kez piste çıkardı

Formula 1
RB lansmanı
Racing Bulls, yeni VCARB 01'i ilk kez piste çıkardı

Son Haberler

Formula E, 2024/25 takvimini açıkladı

Formula E, 2024/25 takvimini açıkladı

FE Formula E
Formula E, 2024/25 takvimini açıkladı
Ricciardo: "Kanada'da sahip olduğum öfkeyi, yarıştığım süre boyunca korumak istiyorum"

Ricciardo: "Kanada'da sahip olduğum öfkeyi, yarıştığım süre boyunca korumak istiyorum"

F1 Formula 1
Kanada GP
Ricciardo: "Kanada'da sahip olduğum öfkeyi, yarıştığım süre boyunca korumak istiyorum"
Russell: “ Mercedes’in ilerlemesi gerçek”

Russell: “ Mercedes’in ilerlemesi gerçek”

F1 Formula 1
Kanada GP
Russell: “ Mercedes’in ilerlemesi gerçek”
Mercedes'in "stratosferik" hızı rakiplerini alarma geçirdi

Mercedes'in "stratosferik" hızı rakiplerini alarma geçirdi

F1 Formula 1
Kanada GP
Mercedes'in "stratosferik" hızı rakiplerini alarma geçirdi

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye