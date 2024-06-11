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Formula 1 Kanada GP

Villeneuve: "Ocon Alpine'i sabote etti"

Esteban Ocon, Kanada'da “takım oyuncusu” olduğunu iddia ederken, Jacques Villeneuve Ocon’un, Pierre Gasly’ye yol vermek için takım arkadaşının bir şeyleri değiştiremeyeceği kadar beklediğini söyledi.

Neva Ünsaldı
Jacques Villeneuve talks to Esteban Ocon, Mercedes AMG F1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine, Kanada Grand Prix'sinde kendini takım emirleri kavgasının ortasında buldu ve Ocon, Gasly'ye son turda dokuzuncu sırayı geri vermesini söylemedikleri için takıma kızgındı.

Olayın nasıl geliştiğine gelince; Ocon ve Gasly yarışı sırasıyla dokuzuncu ve onuncu olarak sürdürüyorlardı ve Gasly’nin temposu daha iyiydi. Alpine, Ocon'a takım arkadaşının önüne geçmesine izin vermesini, böylece Gasly’nin pozisyon için  Ricciardo'ya saldırmayı deneyebileceğini söyledi.

Ocon’un anında verdiği yanıt: “Unut gitsin!” oldu.

Biraz konuşmanın ardından, Ocon, Gasly'nin 70 turluk Grand Prix'nin 69. turunda 8. virajdan geçmesine izin verdi. O sırada Gasly'nin Ricciardo'ya olan açığı onu yakalamak için çok fazlaydı ve RB sürücüsünün arkasında dokuzuncu sırada yarışı tamamladı, Ocon ise onuncu sırada bitirdi.

Esteban Ocon, Alpine A524, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Pierre Gasly, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ocon, Gasly'nin pozisyonu geri vermesini sağlamadıkları için takıma öfkeliydi ve yarış mühendisine şunları söyledi: “Yapmam gerekeni yaptım, bu en önemli şey, ama siz yapmanız gerekeni yapmadınız.”

 Bu duruşunu yarıştan sonra medyaya konuştuğunda da sürdürdü:

“Ben takım oyuncusuyum ve her zaman bana verilen talimatlara saygı gösterdim, bu her zaman böyle oldu ve bunu bugün bir kez daha gösterdim.

“Ama iyi adam olmak her zaman Formula 1'de işe yaramıyor ve bu beni çok rahatsız ediyor.”

Ocon, her zaman “takım için en iyisini” yaptığını, “talimatlara saygı gösterdiğini” ve bir “takım oyuncusu” olduğunu anlatmaya devam etti.

Villeneuve ise buna karşı çıktı. Kanada Grand Prix hafta sonunda Sky F1'in konuk yorumcusu olan 1997 Dünya Şampiyonu'na göre, Ocon'un takım arkadaşına karşı taktikleri vardı.

Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı

Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Bu yaptığı doğru değildi. Yorumlarında, ‘Ben bir takım oyuncusuydum, onu geçmesine izin verdim, takım yanıldı’ vs. dedi ama Gasly’nin saldırıya geçmesi için çok geç olduğundan emin oldu.”

“Ama yine de onun geçmesine izin verdi ve ‘Ben bir takım oyuncusuydum’ dedi. Ancak düşünme süreci çok uzundu.” dedi Villeneuve.  

Gasly ise ateşi körüklememeyi tercih etti ve bunun “büyük bir mesele” olmadığını söyledi.

Fransız sürücü, “Hedef sonlarda oldukça açıktı.”

“Sert lastiklerle yarışın sonlarına doğru daha hızlıydım ve Daniel'in hemen arkasındaydım. Daniel, Esteban'ı geçtiğinde, Esteban’ın geçmeme izin vermesi ve son dört turda DRS ile Daniel'i geçmeye çalışmam hedefti.”

“Beklediğimizden biraz daha uzun sürdü, ama gerçekten, bu büyük bir mesele değil.

“Daniel'in DRS'yi aralığını açmaması için bu iki tur kritikti ve bitime iki tur kala bunu yaptığınızda, çok uzaklaşmış oluyor.”

“Eğer bu hamle biraz daha önce yapılsaydı, potansiyel olarak DRS içindeydim ve biraz daha fazla şansınız olurdu. Ama gerçekten bu büyük bir mesele değil.” dedi.

Bu yıl, Ocon'un Alpine ile son sezonu olacak. Fransız sürücü ve takım Kanada öncesinde beş yıllık ilişkilerine son verdiklerini açıkladılar.

Ocon'un adı son zamanlarda en çok Haas takımıyla anılıyor.

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