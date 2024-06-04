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Formula 1

Jack Doohan, Ocon'un boşalan koltuğuna oturabilir

Jack Doohan, Formula 1 2025 sezonu için Alpine'de Esteban Ocon'un yerini alabilir.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Jack Doohan, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Jack Doohan, 2025 yılında Alpine ile F1'deki ilk yarışına çıkmak için “ciddi bir aday” haline geldi.

Kanada Grand Prix'si öncesinde Alpine, Esteban Ocon'un gelecek yıl takım için yarışmayacağını açıkladı.

Pierre Gasly'nin Enstone merkezli ekipte kalması bekleniyor ancak bu, hâlâ takımda bir koltuğun boş olduğu anlamına geliyor.

F1'den Lawrence Barretto'ya göre, sürücü akademisinin bir parçası olan Doohan, bu pozisyon için en çok öne çıkan isimlerden biri.

Doohan, 2023 FIA Formula 2 Şampiyonasını üçüncü sırada tamamlamış ve bu süreçte üç etkileyici zafer elde etmişti.

Barretto'ya göre, Alpine genç programının gerçekten işe yaradığını kanıtlamak için Doohan'a çağrı yapılabilir.

Barretto Doohan ile ilgili olarak şöyle yazdı: “Enstone ekibi onu çok beğeniyor, takımın hızlı ve popüler bir üyesi ve Alpine, Sürücü Akademisinin zirveye giden gerçek bir yol açtığını kanıtlamak istiyor.”

Jack Doohan, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine

Jack Doohan, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine

Fotoğraf: Alpine

21 yaşındaki sürücü, iki tekerlek üzerinde beş dünya şampiyonluğu kazanan motosiklet efsanesi Mick Doohan'ın oğlu.

Takım patronu Bruno Famin, Alpine için diğer seçenekler açısından Carlos Sainz'i organizasyona geri getirme konusunda hevesli.

Sainz, Nico Hulkenberg ile birlikte takımda bir yıldan biraz fazla zaman geçirdi.

İspanyol pilot 2019'da McLaren'e katılmadan önce Alman pilot tarafından geride bırakılmıştı.

Sainz dışında Valtteri Bottas da ikinci Alpine koltuğu için muhtemel bir aday olmaya devam ediyor.

Bottas, kendi sürücü kadrolarını güçlendirmek isteyen Williams ve Haas'ın da ilgisini çekiyor.

Alpine ayrıca şu anda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda takım için yarışan Mick Schumacher'e de yönelebilir.

Ancak eski Haas pilotu “dışarıdan bir aday” olarak değerlendiriliyor.

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