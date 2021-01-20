Aitken: "Sonunda 'doğru yere' ulaşacağım"

Aitken, 2020 Sakhir GP'de Williams ile ilk yarışına çıktı. İngiliz pilot, bu yarışta Lewis Hamilton'ın yerini alan George Russell'ın koltuğuna geçmişti.

Yarışta birkaç hatta yapmasına rağmen genel anlamda iyi bir performans sergiledi.

Aitken gelecek hakkında çok fazla düşünmemeye çalışıyor. 2021'de kendisine koltuk bulamadığı için endişelenmediğini, işlerin kendisi için yoluna gireceğine inandığını söylüyor.

F1'deki ilk yarışını yaptıktan kısa bir süre sonra Crash.net'e konuşan 25 yaşındaki pilot, “Kesinlikle bu işi yapabileceğimi gösteriyordu."

“Tekrar yarışmaya bu kadar hevesli olmamın bir nedeni de o hafta sonundan sonra çok daha iyi bir hafta sonu geçireceğimi hissetmemdi. Devam etmeye ve her şeyi elimden geldiğince iyi yapmaya odaklandım."

"Şu anda gelecek üzerinde durmanın pek bir anlamı yok. Araca biniyor ve elimden geldiğince iyi sürmeye çalışıyorum."

“2022'ye daha var. Ben şu an sadece pistteki performansıma odaklanıyorum. 2022 yılında bana fayda sağlayacak derecede performans sergilemek dışında yapabileceğim hiçbir şey yok."

"Sadece buraya odaklanıyor ve şu ana etki bırakmak istiyorum. Bunu yapmaya devam edersem doğru yerde olacağımdan eminim." dedi.

Bahreyn'deki hafta bir yana, 2020 sezonunda Formula 2'de mücadele eden Aitken için çok zor bir yıl oldu.

Sezonu iki podyumla 14. sırada bitirdi ve yılı galibiyetsiz kapattı.

Performansı hakkındaki şüpheler hakkında konuşan genç sürücü, "Herkes bazen şüpheleri olur diye düşünüyorum."

"Bununla demek istediğim şu, hepimiz insanız... Bu yıl F2'de gerçekten iyi olmasaydım ya da işler farklı olsaydı bile şüphelerim olurdu."

“Her hafta sonuna aynı odakla yaklaşmaya çalışıyorum. Araçta yapabileceğinizin en iyisini yaptığınızda fırsatlar kendini gösterecektir."

"Son birkaç yılımda tamamen, her hafta sonundan maksimumu çıkarmaya ve fırsatlar elde edebileceğim bir pozisyona ulaşmaya çalıştım." dedi.