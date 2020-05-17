İzle: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu - Bölüm 2

Türkiye'de artık Formula 1 denince akıllara gelen ilk isimlerden olan Serhan Acar ile, Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik, Şef Editörü Abdullah Çelik ve Editör Emre Baltaoğlu çok keyifli sohbet gerçekleştirdi.

Bu sohbetin 2. Bölümü yayında!