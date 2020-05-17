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Formula 1 / Son dakika

İzle: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu - Bölüm 2

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İzle: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu - Bölüm 2
Ekleyen:
, Editör
17 May 2020 13:18

Serhan Acar'ın konuk olduğu keyifli sohbetin ikinci bölümü sizlerle.

Türkiye'de artık Formula 1 denince akıllara gelen ilk isimlerden olan Serhan Acar ile, Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik, Şef Editörü Abdullah Çelik ve Editör Emre Baltaoğlu çok keyifli sohbet gerçekleştirdi.

Bu sohbetin 2. Bölümü yayında!

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Editör Kemal Şengül

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