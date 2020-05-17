İzle: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu - Bölüm 2
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Serhan Acar'ın konuk olduğu keyifli sohbetin ikinci bölümü sizlerle.
Türkiye'de artık Formula 1 denince akıllara gelen ilk isimlerden olan Serhan Acar ile, Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik, Şef Editörü Abdullah Çelik ve Editör Emre Baltaoğlu çok keyifli sohbet gerçekleştirdi.
Bu sohbetin 2. Bölümü yayında!
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
İzle: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu - Bölüm 2
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