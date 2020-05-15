İzle: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu
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Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk ve oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Türkiye'de artık Formula 1 denince akıllara gelen ilk isimlerden olan Serhan Acar ile, Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik, Şef Editörü Abdullah Çelik ve Editör Emre Baltaoğlu çok keyifli sohbet gerçekleştirdi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
İzle: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu
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