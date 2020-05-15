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Formula 1 / Son dakika

İzle: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

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İzle: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu
Ekleyen:
, Editör
15 May 2020 16:54

Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk ve oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Türkiye'de artık Formula 1 denince akıllara gelen ilk isimlerden olan Serhan Acar ile, Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik, Şef Editörü Abdullah Çelik ve Editör Emre Baltaoğlu çok keyifli sohbet gerçekleştirdi.

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Editör Kemal Şengül

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