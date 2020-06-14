İzle: Charles Leclerc'in oynadığı Le Grand Rendez-Vous adlı film
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Charles Leclerc, geçtiğimiz haftalarda Monaco'da Claude Lelouch yapımı otomobil ve hız temalı bir kısa filmde oynamıştı. Filmin tamamını Motorsport.com'da izleyebilirsiniz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik
İzle: Charles Leclerc'in oynadığı Le Grand Rendez-Vous adlı film
paylaşım
yorumlar
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