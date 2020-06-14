Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
165 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

İzle: Charles Leclerc'in oynadığı Le Grand Rendez-Vous adlı film

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
14 Haz 2020 15:11

Charles Leclerc, geçtiğimiz haftalarda Monaco'da Claude Lelouch yapımı otomobil ve hız temalı bir kısa filmde oynamıştı. Filmin tamamını Motorsport.com'da izleyebilirsiniz.

Sonraki haber
Her hafta karting veya ralli yapan Bottas, 2020'de şampiyon olmayı hedefliyor

Önceki haber

Her hafta karting veya ralli yapan Bottas, 2020'de şampiyon olmayı hedefliyor

Sonraki haber

Verstappen: "Red Bull, bana Vettel'in geleceği yönünde bir şey söylemedi"

Verstappen: "Red Bull, bana Vettel'in geleceği yönünde bir şey söylemedi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İzle: Charles Leclerc'in oynadığı Le Grand Rendez-Vous adlı film

1s
2
Formula 1

Ricciardo: "Hamilton'ı bir kez yenebilirim ama her yıl yenebilir miyim bilmiyorum"

3
eSpor

Sanal Le Mans 24 Saat: LMP'de Rebellion-Williams, GTE'de ise Ayhancan ve ekibi yarışı kazandı!

3s
4
Formula 1

Her hafta karting veya ralli yapan Bottas, 2020'de şampiyon olmayı hedefliyor

2s
5
Formula 1

Webber: "Alonso, kazanamayacağı bir araçla neden geri dönsün?"

Son Videolar

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1
3s

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

Son Haberler

Verstappen: "Red Bull, bana Vettel'in geleceği yönünde bir şey söylemedi"
F1

Verstappen: "Red Bull, bana Vettel'in geleceği yönünde bir şey söylemedi"

İzle: Charles Leclerc'in oynadığı Le Grand Rendez-Vous adlı film
F1

İzle: Charles Leclerc'in oynadığı Le Grand Rendez-Vous adlı film

Her hafta karting veya ralli yapan Bottas, 2020'de şampiyon olmayı hedefliyor
F1

Her hafta karting veya ralli yapan Bottas, 2020'de şampiyon olmayı hedefliyor

Codemasters, F1 2020'deki tüm sürücü puanlarını açıkladı!
F1

Codemasters, F1 2020'deki tüm sürücü puanlarını açıkladı!

Raikkonen: "Uzun ara çok fazla fark yaratmayacak"
F1

Raikkonen: "Uzun ara çok fazla fark yaratmayacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.