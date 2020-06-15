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Formula 1 / Özel Haber

İzle: Bahreyn oval pistinin araç üstü görüntüsü

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Haz 2020 17:29

Bahreyn'de yapılması planlanan ikinci yarışın oval pist versiyonunda yapılması planlanıyor. Biz de sizler için oval versiyonda sanal bir tur attık.

Videoyu yukarıdan seyredebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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