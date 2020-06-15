İzle: Bahreyn oval pistinin araç üstü görüntüsü
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Bahreyn'de yapılması planlanan ikinci yarışın oval pist versiyonunda yapılması planlanıyor. Biz de sizler için oval versiyonda sanal bir tur attık.
Videoyu yukarıdan seyredebilirsiniz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Jonathan Noble
İzle: Bahreyn oval pistinin araç üstü görüntüsü
paylaşım
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