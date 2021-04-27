"İyimser" Kanada yetkilileri, bu hafta resmi açıklama bekliyor

Aylardır Kanada GP'nin geleceğiyle alakalı çok sayıda iddia bulunuyor ve yarışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle alakalı çok büyük bir belirsizlik var.

Montreal sağlık yetkilileri, bu ayın başında COVID-19'un yaylım riski nedeniyle yarışın gerçekleştirilmesine karşı çıktılar. O günden beri de konu hakkındaki belirsizlik sürüyor.

Ayrıca Formula 1, yarışın seyircisiz olması halinde, organizatörün maliyetlerinin karşılaması için 6 milyon dolarlık bir ek ödeme de istiyor. Yani yarışın gerçekleşmesi hem ekonomik hem de sağlık sebepleriyle çok zor.

Bu afta Kanada GP'nin geleceğinin netleşmesi bekleniyordu ve bunula ilgili bir soruyu yanıtlayan Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Pierre Fitzgibbon, Formula 1'le görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Fitzgibbon, Quebec City'de düzenlediği basın toplantısında, "Formula 1 yönetimiyle görüşme halindeyiz ve bu hafta bazı duyurular yapabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Duyurunun pozitif olup olmayacağı sorusuna ise, "Ben iyimserim. Şu anda görüşmelere devam ediyoruz ve doğam gereği iyimserim." açıklamasını yaptı.

Fitzgibbon ayrıca, hem ekonomik hem de sağlık koşullarının yarışla ilgili kararları etkileyeceğini de doğruladı.

Formula 1, Kanada GP ile ilgili durumun kötüye gitmesinin ardından Türkiye ile görüşmeye başlamıştı.