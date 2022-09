İyi bir uyku, neden sadece Singapur GP'nin sorunu değil?

2008'de ilk kez düzenlenen gece yarışından bu yana F1 çalışanları, Avrupa saatine uyumlu kalmak için şafağa kadar ayakta kalarak ve öğleden sonraya kadar uyuyarak programa uyum sağlamaya alıştı. Ülkeye varışta kaçınılmaz olan yaşanan jet lag nedeniyle, bu konunun yönetilmesi asla kolay bir şey değildir.

Gerçek şu ki, iyi uyku Singapur GP hafta sonunda padok sohbetinin konusu haline gelse de, aslında her zaman zihinsel ve fiziksel zindeliğe çok önemli bir katkı sağlıyor. Daha fazla gece yarışı ve daha fazla seyahat ile yoğun bir takvimle karşı karşıya olan F1 pilotları ve takım çalışanları için bu, giderek daha önemli bir konu haline geliyor.

Bu yüzden takımlar; pilotlarının ve çalışanlarının uyku kalitesini arttırmanın yollarını aramaya başladılar.

Uykunun önemini değerlendiren Mercedes'in Takım Doktoru Dr Luke Bennett, "Uyku, sağlık açısından yapmaya çalıştığımız her şeyin temelinde yer alır."

"Sıkı antrenman yapabilirsin, iyi çalışabilirsin, doğru yiyebilirsin, bunların hepsini düzgün bir şekilde yapabilirsin. Ama iyi uyumuyorsan, bu durumda ihtiyacın olan etkiyi elde edemezsin."

"Ve bu, pilotlar veya diğer sporcular için olduğu kadar yarış takımının personeli için de geçerli." dedi.

Daha önceden Avustralya'da bir travma uzmanı olan Bennett, fizyoterapistleri gridde birçok pilot ve takımla çalışan Hintsa Performance organizasyonuna katılmadan önce Melbourne ve Kore'deki Grand Prix'lerde gönüllü olarak çalıştı.

Bennett, geçtiğimiz on yılda her ne kadar pek bilinmiyor olsa da Mercedes'in bu kadar çok başarıya ulaşmasında önemli bir role sahipti.

Mechanics in the garage with George Russell, Mercedes W13

Bennett, "Teknolojiye bu kadar odaklanılan sporumuzda, insan performansına ve iyiliğine takımlar tarafından gerçekten değer verildiğini düşünüyorum. Ancak çoğu zaman öncelik konusunda değişiklik olabilir."

"Bütçe sınırı bunu değiştirdi. Ve şimdi, bu yarış takımını işleten ve gezegeni dolaşan insanlardan maksimumu elde etme konusuna gerçek bir vurgu var."

"Ve bu, yarış sayısının arttığı gelecek yılki gibi bir takvimle daha da aciliyet kazandı. Ve takvimin coğrafi karmaşıklığı, uyku gibi bir konuyu sadece pilotların değil, tüm yarış takımının performansı üzerinde kesinlikle önemli bir parçası haline getiriyor." dedi.

Yorucu bir Grand Prix hafta sonu boyunca pilotları zihinsel açıdan zinde tutmak, etraflarındaki insanlar, özellikle de fizyoterapistleri için en büyük önceliktir.

Bennett, "Bence çoğu insan o arabayı iki saat kadar kullanmanın olağanüstü fiziksel bir deneyim olduğunu takdir ediyor."

"Ancak yarış hafta sonu boyunca, bir pilot için bilişsel açıdan büyük bir gereksinim var. Bu direksiyon simidinde 20 ila 30 arasında düğme, menüler ve alt menüler var ve pilotlar bunları bazen virajlarda kullanıyorlar."

"Pilotlar, bir yarış hafta sonu boyunca yedi saatlik mühendislik toplantıları ve ardından saatler süren pazarlama ve medya görevlerinin yanı sıra seyahat gibi sebeplerle uzunca bir süre boyunca oturuyorlar."

"Bunları dikkate alınca uykunun neden sadece fiziksel hazırlıklarını sağlamlaştırmanın çok önemli bir parçası olmadığını hemen anlayabilirsiniz. Bu aynı zamanda, o noktaya kadar bile olağanüstü zorlu geçen hafta sonunda pazar günü öğleden sonraları her tur, milimi milimine apeks noktasına ulaşabileceklerinden emin olmakla da ilgilidir." dedi.

Singapur GP takvime ilk kez girdiğinde, takım doktorları ve fizyoterapistleri için özel zorlukları beraberinde getirdi. Ancak doktorlar ve fizyoterapistler, yıllar içinde pilotları en iyi durumda tutmayı öğrendiler.

Charles Leclerc, Ferrari SF90, and Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, lead the field away at the start

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images