İyi bir uyku, neden sadece Singapur GP'nin sorunu değil?

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2008'de ilk kez düzenlenen gece yarışından bu yana F1 çalışanları, Avrupa saatine uyumlu kalmak için şafağa kadar ayakta kalarak ve öğleden sonraya kadar uyuyarak programa uyum sağlamaya alıştı. Ülkeye varışta kaçınılmaz olan yaşanan jet lag nedeniyle, bu konunun yönetilmesi asla kolay bir şey değildir.

Gerçek şu ki, iyi uyku Singapur GP hafta sonunda padok sohbetinin konusu haline gelse de, aslında her zaman zihinsel ve fiziksel zindeliğe çok önemli bir katkı sağlıyor. Daha fazla gece yarışı ve daha fazla seyahat ile yoğun bir takvimle karşı karşıya olan F1 pilotları ve takım çalışanları için bu, giderek daha önemli bir konu haline geliyor.

Bu yüzden takımlar; pilotlarının ve çalışanlarının uyku kalitesini arttırmanın yollarını aramaya başladılar.

Uykunun önemini değerlendiren Mercedes'in Takım Doktoru Dr Luke Bennett, "Uyku, sağlık açısından yapmaya çalıştığımız her şeyin temelinde yer alır."

"Sıkı antrenman yapabilirsin, iyi çalışabilirsin, doğru yiyebilirsin, bunların hepsini düzgün bir şekilde yapabilirsin. Ama iyi uyumuyorsan, bu durumda ihtiyacın olan etkiyi elde edemezsin."

"Ve bu, pilotlar veya diğer sporcular için olduğu kadar yarış takımının personeli için de geçerli." dedi.

Daha önceden Avustralya'da bir travma uzmanı olan Bennett, fizyoterapistleri gridde birçok pilot ve takımla çalışan Hintsa Performance organizasyonuna katılmadan önce Melbourne ve Kore'deki Grand Prix'lerde gönüllü olarak çalıştı.

Bennett, geçtiğimiz on yılda her ne kadar pek bilinmiyor olsa da Mercedes'in bu kadar çok başarıya ulaşmasında önemli bir role sahipti.

Mechanics in the garage with George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Bennett, "Teknolojiye bu kadar odaklanılan sporumuzda, insan performansına ve iyiliğine takımlar tarafından gerçekten değer verildiğini düşünüyorum. Ancak çoğu zaman öncelik konusunda değişiklik olabilir."

"Bütçe sınırı bunu değiştirdi. Ve şimdi, bu yarış takımını işleten ve gezegeni dolaşan insanlardan maksimumu elde etme konusuna gerçek bir vurgu var."

"Ve bu, yarış sayısının arttığı gelecek yılki gibi bir takvimle daha da aciliyet kazandı. Ve takvimin coğrafi karmaşıklığı, uyku gibi bir konuyu sadece pilotların değil, tüm yarış takımının performansı üzerinde kesinlikle önemli bir parçası haline getiriyor." dedi.

Yorucu bir Grand Prix hafta sonu boyunca pilotları zihinsel açıdan zinde tutmak, etraflarındaki insanlar, özellikle de fizyoterapistleri için en büyük önceliktir.

Bennett, "Bence çoğu insan o arabayı iki saat kadar kullanmanın olağanüstü fiziksel bir deneyim olduğunu takdir ediyor."

"Ancak yarış hafta sonu boyunca, bir pilot için bilişsel açıdan büyük bir gereksinim var. Bu direksiyon simidinde 20 ila 30 arasında düğme, menüler ve alt menüler var ve pilotlar bunları bazen virajlarda kullanıyorlar."

"Pilotlar, bir yarış hafta sonu boyunca yedi saatlik mühendislik toplantıları ve ardından saatler süren pazarlama ve medya görevlerinin yanı sıra seyahat gibi sebeplerle uzunca bir süre boyunca oturuyorlar."

"Bunları dikkate alınca uykunun neden sadece fiziksel hazırlıklarını sağlamlaştırmanın çok önemli bir parçası olmadığını hemen anlayabilirsiniz. Bu aynı zamanda, o noktaya kadar bile olağanüstü zorlu geçen hafta sonunda pazar günü öğleden sonraları her tur, milimi milimine apeks noktasına ulaşabileceklerinden emin olmakla da ilgilidir." dedi.

Singapur GP takvime ilk kez girdiğinde, takım doktorları ve fizyoterapistleri için özel zorlukları beraberinde getirdi. Ancak doktorlar ve fizyoterapistler, yıllar içinde pilotları en iyi durumda tutmayı öğrendiler.

Charles Leclerc, Ferrari SF90, and Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, lead the field away at the start Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

Bennett, "Bu olayla ilgili çok benzersiz bazı uyku ve fizyolojik stresler var. Tahminen Avrupa saatine göre yürütülüyor ancak inanılmaz parlak bir yapay aydınlatmaya sahibiz. Öğleden sonra uyanıyoruz, gün doğumundan sonra birkaç iş tamamlanıyor. Yani Avrupa saatinde kalmak o kadar basit değil."

"Uyku için inanılmaz derecede rahatsız edici bir hafta. Ardından bir günlük dinlenme oluyor ancak hemen ardından programına uymamız gereken Japonya uçuşumuz var. Takvimde gördüğümüz en acımasız arka arkaya bölüm."

"Ve önceki yıllarda bunun çoğu insan için bir hayatta kalma egzersizi olduğunu söylemek doğru olur. Artık şampiyonlukların sık sık belirlendiği bu dönemde, bu stresi optimize etmenin değil ancak bu stresi yönetmenin yollarına sahibiz."

"Çalışmalar ideal olarak seyahat öncesi hazırlıkla başlar. Günlük programa baktığınızda, sürücünün belki birkaç saat değişiklik yapmasını istersiniz ve bunu seyahatten önceki birkaç gün içinde etkili bir şekilde yapabilirler."

"Günün hangi saatinde varmak istediklerine ve yapmaları gereken şeylerin ne olacağına bağlı olarak uçuşu uygun şekilde seçmek istiyorsunuz. Uçağın farklı bölümlerinden ışığa maruz kalma açısından, uçağın hangi tarafında oturacağınızı seçmek için detaya inebileceğinizi söylendiğini duydum."

"Daha sonra, tam olarak ne zaman ışığa maruz kalacağımız, ne zaman ışığa maruz kalmayı en üst düzeye çıkaracağımız, ne zaman karanlık veya çok gölgeli bir oda arayacağımız, günün ilerleyen saatlerinde ne zaman güneş gözlüğü takacağımız, Melatonin takviyelerini ve ardından zamanlama egzersiz ve yemek hakkında konuşuruz. Tüm bu değişkenler gerçekten iyi bir jet lag planının karışımına giriyor." dedi.

Tüm bunların kalbinde, pilot sonunda otel odasına vardığında güzel bir uyku alması yatıyor.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bennett, "Uyku muhtemelen son birkaç yılda popüler bir rönesans yaşadı. Sanırım artık, diğer tüm aktivitelere yol açan günün sadece bir parçası olmadığı konusunda bir anlayış var. Uyku, sahip olduğunuz diğer tüm önemli fizyolojiyi pekiştirmek için çok önemli."

"Ama bu sadece uyku değil. Geniş bir kavram olarak, herkesin bunun ne kadar önemli olduğunu anladığını düşünüyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki, geçen yıl boyunca bile uykunun etrafındaki sıcaklığın fizyolojisi, muhtemelen geleneksel olarak uykuyla ilgili en önemli değişkenler olarak kabul edilen aydınlık ve karanlık manipülasyonu kadar önemli hale geldi."

"Sıcaklığın uykunuzun derinliğini nasıl etkilediği, uykunuzun evreleri, REM ve derin uykunun sağlıklı evreleri ve ardından bunun ertesi gün hem fiziksel hem de zihinsel olarak performansınızı nasıl etkilediğiyle ilgili fizyoloji. Bunların hepsi sıcaklığa oldukça yakın bir şekilde günlüğe kaydedilir ve bence bu oldukça heyecan verici bir alan." dedi.

Mercedes bu yıl, ürünleri sıcaklığın uykuyu nasıl etkilediğine ve onu iyileştirmek için nasıl kullanılabileceğine odaklanan bir şirket olan Eight Sleep yatak firması ile ortaklık kurarak konuyu daha fazla araştırmak için ilginç bir adım attı.

Eight Sleep Pod'u (yatak sistemi), tam bir şilte veya taşınabilen bir şilte örtüsü olarak iki şekilde gelir. Yatağın yanında duran kutu ve bir telefon uygulaması ile birlikte çalışır.

Eight Sleep kurucu ortağı Matteo Franceschetti, "Aslında bu bir sensör tabakası, herhangi bir şilte üzerine takabileceğiniz bir şilte pedi."

"Birkaç farklı şey yapar. Her şeyden önce, bir steteskopta uyumak gibi düşünebilirsiniz. İçerisinde kalp atış hızınız, solunumunuz ve uyku kalitenizle ilgili her şeyi izleyebilen, hissetmediğiniz yerleşik sensörler var."

"Ve bu boyutların birkaçında tıbbi sınıf doğruluğuna ulaşıyoruz, yani yatağınız tıbbi sınıf bir cihazla karşılaştırılabilir durumda oluyor."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ancak bir giyilebilir cihazlarla aramızdaki temel fark, giyilebilir cihazın verileri izlemesi ve verileri size raporlamasıdır. Ama bundan daha fazlasını yapmaz. Biz ise, verileri daha sonra sıcaklığı ayarlamak ve vücut sıcaklığınızı kontrol etmek için kullanıyoruz." dedi.

Eight Sleep yatağının uykunuzun kalitesini iyileştirmesindeki kilit nokta bu. Franceschetti, "Sonuç olarak, yatağın her iki tarafı farklı bir sıcaklığa sahip olabilir ve iyileşmenizi optimize etmek için sıcaklık gece boyunca değişecektir."

"Biz tekerleği yeniden icat etmedik. Yani gece sıcaklığının uyku performansınızı iyileştirebileceğine ve vücut ısınızın değişebileceğine dair zaten birçok tıbbi kanıt var. İnsanların, 'Tüm gece 20°C'de uyumalısınız" dediğini duyuyorsanız, bu yanlıştır."

"Ve bunun nedeni, 20 derece sadece bir saat için işe yarar. Ancak diğer yedi saat için farklı bir sıcaklığa ihtiyacınız var. Cihazımız da bunu yapıyor." dedi.

Franceschetti, bu şekilde uyku zindeliği dedikleri fikri öne çıkardıklarını vurguluyor.

"Her şey önce kendi içimizde sahip olduğumuz belirli bir vizyonla başladı. Yatak firmaları denilince çoğu zaman rahatlık ve konfor geliyor. Yaklaşımımız her zaman farklı oldu çünkü ben eskiden sporcuydum."

"Ve ben her zaman uykuyu sadece rahatlama olarak değil, aynı zamanda iyileşme olarak düşündüm. Ve işte bu şekilde bu uyku zindeliği kavramını ortaya çıkardık. Bu da demek oluyor ki spor salonunda yapacağınız gibi yatağa girdiğinizde de çalışmanız, efor sarf etmeniz ve belli bir saat koymanız gerekiyor. Ama sonra tamamen yenilenmiş, enerjik ve sağlıklı uyanıyorsunuz."

Peki, bir yarış pilotu gibi bir sporcu veya herhangi biri için daha iyi uykunun somut faydaları neler?

Franceschetti, "Daha açık olan bazı şeyler var. Oldukça açık olan tepki süresi, zihinsel netlik, bilişsel performans ve odaklanma gibi."

"Ama aynı zamanda kendi sağlığınız üzerinde etkileri olan neredeyse ikinci dereceden etkiler de var. Bu nedenle, fiziksel stres ve iyileşme için başka bir vekil olan daha düşük kalp hızı ve daha yüksek HRV (kalp atışı değişkenliği), genel olarak daha iyi sağlık manasına gelir. Daha enerjik olarak, muhtemelen daha iyi yiyeceksiniz ve abur cuburdan kaçınacaksınız, muhtemelen daha iyi bir ruh halinde olacaksınız."

"Günün sonunda sağlık üç temel üzerine kuruludur; biri uyku, biri beslenme ve diğeri spor. Ama uyku gerçekten temel kısımdır çünkü arka arkaya beş gece iki saat uyursanız, çok b*ktan yiyecekler yersiniz ve antrenman yapamazsınız!"

Scenic view Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

"Diğer ikinci dereceden etkiler ise yaralanmalardır. Düzgün bir şekilde iyileşerek ve düzgün uyuyarak, sporcular için önemli bir faktör olan yaralanmalardan kaçınabilirsiniz." dedi.

Mercedes pilotları ve önemli takım çalışanları, bu sezon evlerinde Sekiz Uyku ürünlerini kullanarak yarışlar öncesi ve sonrası seyahatlerde fayda sağlıyorlar.

Bir sonraki adım, bu avantajların yarış hafta sonlarına tam olarak taşınmasını sağlamak için her yarışta taşınabilir yatak örtüsü versiyonunun otel odalarına taşınması ve kurulmasıdır.

Franceschetti, "Pilotlardan birisiyle, sezonun kalan tüm yarışlarında bu sistemi, otelindeki yatağına kurup kuramayacağımızı konuşuyoruz. Elbette, bazı yarışlar gerçekten kolay olacak ve bunu yapmayı pek düşünmek dahi gerekmeyecek. Ancak bazılarında daha zor olabilir."

"Fakat Eight Sleep ve Mercedes arasındaki ilişki geliştikçe zaman içinde fikir, 'bu programı nasıl genişletebilir ve sürücülerin ve tüm mühendislerin yılın her yarışında buna sahip olmasını nasıl sağlayabiliriz?' şeklinde olacak." dedi.

En ufak kazançların dahi önemli olduğu bir sporda, Mercedes rakiplerine karşı fayda sağlayacak ekstra bir şey bulmuş olabilir.

Franceschetti, "Uyku kalitenizi %30 artırabileceğimizi söylediğimizde, aslında gücünüzü %30 artırabileceğimi söyleyebildiğimi hayal edin. Enerji, netlik, tepki süresi için aynı çerçeveyi kullanırsanız, o zaman her şeyin %30 oranında iyileşmesi büyük bir kazanç olur." dedi.