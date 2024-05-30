İyi bir takım oyuncusu olmamakla ünlenen Ocon, bu durumu nasıl tersine çevirebilir?

Ocon'un Gasly'in önüne geçmeye çalıştığı kazada, atak yapan Ocon için yarış sona erdi. Ocon’un aracı kısa bir süre havalandı ve bu kaza kırmızı bayrak sırasında onarılması mümkün olmayan bir hasara neden oldu.

Kaza, neredeyse Gasly'in de yarış dışı kalmasına neden olacaktı, çünkü o da patlak lastik ve süspansiyon hasarı aldı; neyse ki eski AlphaTauri sürücüsü için, hasar 40 dakikalık ara sırasında onarıldı.

Famin, Ocon için muhtemel sonuçları ima ederek, "Esteban'ın dalışı tamamen yersizdi, görmek istemediğimiz tam da buydu."

"Bu sezon puan almakta zorlanan bir takım olarak, bizim için çok değerli olan 10.sırayı kaybetmemize sebep olabilirdi.”

Alpine'ın artık iki sürücü arasında daha fazla anlaşmazlık yaşanmamasını sağlamak için seçenekleri değerlendirdiği anlaşılıyor. Bu, sürücüler arasında bir anlaşma veya Ocon'un en az bir yarış için Gasly ile yarışmaması gibi her şey olabilir.

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine Photo by: Alpine

Alpine ve Famin'ın ciddi önlemler almayı düşünmeye hazır olmaları, iki sürücü arasındaki durumun ne kadar kötüleştiğini ortaya koyuyor. Ocon ve Gasly uzun süredir bilinen bir rekabet ilişkisine sahip. Takım kadrosu açıklandığında bu iki sürücüyü bir araya getirmenin, sonunda çatışmalara yol açabileceği öngörülüyordu. İkili arasındaki ilişki değerlendirilmesi gereken bir konu ancak yaşananlar aynı zamanda Ocon'a yöneltilen bir eleştiriyi de perçinliyor: Ocon’un bir takım oyuncusu olmakta zorlandığına dair eleştiriler, F1’e dahil olduğundan beri peşini bırakmadı.

Ocon, 2016 senesinde Manor takımıyla Formula 1’e giriş senesinden sonra, 2017’de Sergio Perez ile birlikte yarışmak üzere Force India takımına geçiş yapmıştı. Bu ikilinin ortaklıkları başlangıçta uyumlu görünse de Kanada Grand Prix’sinden sonra bu durum değişti.

Ocon, Perez'in önde giden Ricciardo ile mücadele edebilmesi için kendisine yol vermesi gerektiğini düşünüyordu. Perez ise zaten yaptığı baskı ile Ricciardo’yu hata yapmaya zorladığını iddia etmişti. Bu fikir ayrılığı ikili arasında çatışmaya yol açtı.

Esteban Ocon, Racing Point Force India VJM11, Sergio Perez, Racing Point Force India VJM11 and Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-18 Photo by: Manuel Goria / Motorsport Images

İki hafta sonra, Ocon, Perez'i Azerbaycan Grand Prix'sinde duvara doğru itti ve bu da Meksikalı pilotun yarış dışı kalmasına sebep oldu. Perez, yarışın seyrine göre Force India'nın ilk zaferini elde etme şansı olabileceğini düşünüyordu.

Sezonun ilerleyen dönemlerinde, iki sürücü Macaristan'da yeniden temas etti ve ardından Belçika Grand Prix'sinde iki kez çarpıştı: Perez, Eau Rouge'a giderken yaşanan tekerlek temaslarının ilkinde tamamen suçlu olduğunu kabul etti ancak Ocon'un La Source'un çıkışında 28. turda yaşanan çarpışmada Ocon’un sınırı aştığını düşünüyordu. Force India, iki sürücüyü yılın geri kalanı için yeniden yarışmaktan men etti.

Bu emir, 2018 Singapur kazasından sonra yeniden devreye girdi. Ocon, Perez'i üçüncü virajın dışından geçmeye çalıştı ve bir kez daha bu ikili tekerlek temasında bulundu. Birbirleriyle bu kadar sert yarışan iki takım arkadaşı ikilisine kimse anlam veremiyordu. Perez, daha sonra Ocon ile takım arkadaşı olarak hiçbir zaman geçinemediklerini itiraf etti.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, and Fernando Alonso, Alpine F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Ocon'un Renault takımında birlikte geçirdikleri yıl içinde Daniel Ricciardo ile pist üzerinde yarışma şansı pek yoktu zira Avustralyalı pilot genellikle kendisinden hep çok daha ilerideydi. Ancak Fernando Alonso'nun 2021'de takıma tekrar katılmasıyla bazı gerginlikler yaşandı.

Alonso, Alpine adını alan takımla ilk yıllarında Ocon ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu gösterdi. İspanyol sürücü, Ocon'un Macaristan'da ilk F1 zaferini kazanmasına yardımcı olmak için Lewis Hamilton'a karşı güçlü bir savunma yaptı, ancak ertesi yıl roller tersine dönmedi: Alonso, 2022 Hungaroring yarışının başında takım arkadaşı tarafından engellenmekten hiç hoşlanmadı.

İki kez dünya şampiyonu olan Alonso, Ocon'un Cidde'de onu duvara doğru sıkıştırmasından zaten hoşnut değildi ve Brezilya sprint yarışında bu ikili mücadele ettiğinde, Ocon takım arkadaşını Descida do Lago'da pist dışına çıkardı ve Alonso, kerblerden yana doğru kaydı. Alonso, Ocon’un bu hamlesine start-finiş düzlüğüne çıkarken bir geçiş denemesiyle karşılık verdi, ancak bunu çok geç yaptı ve bu atak onun ön kanadına mal oldu.

Alonso suçu kabul etmesine rağmen, yıl boyunca Ocon'un savunmalarından dolayı rahatsızlık duydu. Brezilya yarışından sonra ikisinin konuşup konuşmayacağı sorulduğunda Alonso sert bir yanıt verdi: "Hayır, pek sanmıyorum, buna ihtiyacım yok. Bir yarış daha ve bu iş sonunda biter."

Şimdi, Ocon başka bir kötü iç takım ilişkisinde gibi görünüyor. Bu, başlangıçtan beri onun F1 kariyerine hakim olan bir tema oldu. Famin'in bu konuda ne yapacağı henüz belli değil, muhtemelen iki sürücüsüne de sert bir uyarıda bulunup eğer makul bir şekilde yarışamazlarsa birbirleriyle yarışmalarını yasaklayacak.

Eğer Ocon yedek kulübesine çekilirse, bu sadece Alpine'deki zamanının sonu anlamına gelmekle kalmaz, aynı zamanda diğer takımlarda yarışma fırsatını da kaçırması demek olabilir. Koltukları boş olan takımlardan Sauber ve Haas gibi takımların Ocon’a ilgisi olduğu biliniyor, ancak takım oyunu oynamaktan kaçındığı algısı, bu ilgiyi azaltabilir.

Ocon, daha önce 2019'da olduğu gibi 2025’te de kenarda kalmak istemediğinden bahsetmişti. Bunun anahtarı, Gasly ile çalışabileceğini ve sezonun geri kalanında daha dikkatli bir yaklaşım sergileyebileceğini göstermesi olacaktır. Tamamen takım arkadaşına boyun eğmesi gerekmiyor, ancak bazen ihtiyat cesaretin iyi bir göstergesi olabilir.

Gasly ile arayı düzeltmek Ocon için iyi bir başlangıç olur, eğer bu adımı atar ve takımın iyiliği için uyumlu bir şekilde çalışabileceklerini gösterebilirse, Alpine’nin her ikisi pilotu da kadrosunda tutmak için yeterince sebebi olacaktır. Aksi takdirde, Ocon’un 2025’te koltuksuz kalan pilotlardan biri olması muhtemel.

Neva Ünsaldı

Esteban Ocon, Alpine F1 A524 Photo by: Erik Junius