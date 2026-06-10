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Formula 1 Monako GP

Iwasa, Barselona GP'nin ilk antrenman seansında Red Bull direksiyonuna geçecek

Red Bull, Barselona Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında Hadjar’ın yerine Ayumu Iwasa’nın piste çıkacağını açıkladı.

Neşe Akkoyun
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Ayumu Iwasa, Red Bull Racing

Ayumu Iwasa, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

2023 sezonunda Formula 2 şampiyonasını dördüncü sırada tamamladıktan sonra ülkesi Japonya’ya dönen ve 2025 sezonunda Super Formula’da şampiyonluğa ulaşan Iwasa, RB22 ile ilk gerçek deneyimini yaşayacak.

Red Bull’un yanı sıra takımların yarısından fazlası cuma gününün ilk antrenman seansında çaylak pilotlara şans verecek. Iwasa ile Cadillac'ta Colton Herta, McLaren'da Leonardo Fornaroli, Mercedes'te Frederik Vesti, Williams'ta Luke Browning ve Audi'de Paul Aron piste çıkacak.

Ayumu Iwasa, Red Bull Racing

Ayumu Iwasa, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

11 takımdan 6’sının farklı pilotlarla başlayacağı Barselona hafta sonunda, simülasyon çalışmalarının gerçek piste ne kadar yansıyacağı merak ediliyor. 

Geçmişte hem Racing Bulls hem de Red Bull ile pek çok kez birinci antrenman seansına ve sezon sonu çaylak testlerine katılan Iwasa, Verstappen’in yanında takım için veri toplama görevini üstlenecek.

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