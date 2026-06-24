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Formula 1 Avusturya GP

Iwasa, Avusturya’daki ilk antrenman seansında Racing Bulls ile piste çıkacak

Racing Bulls, Avusturya Grand Prix'sinin 1. antrenman seansında çaylak kuralı gereği koltuk değişikliğine gidiyor.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Ayumu Iwasa, Racing Bulls

Ayumu Iwasa, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Faenza merkezli ekip, hafta sonunun açılış seansında aracın Red Bull genç pilot programında yer alan Ayumu Iwasa’ya devredileceğini açıkladı. Iwasa, Red Bull Ring'deki ilk antrenman seansında Liam Lawson'ın yerine geçerek 2026 sezonundaki ikinci Formula 1 deneyimini yaşayacak.

Japon pilot, bu yılki ilk seansına İspanya hafta sonunda çıkmış ve Red Bull takımında Isack Hadjar'ın RB22 koltuğuna oturmuştu. Iwasa bu kez kardeş takım Racing Bulls'un direksiyonuna geçecek ve veri toplama görevi üstlenecek.

 

Normal şartlarda takımları zorlayan bu zorunlu kuralda Racing Bulls, bu yıl biraz daha avantajlı bir konumda yer alıyor. Takımın pilotu Arvid Lindblad halihazırda bir çaylak olduğu için, sezon başında çıktığı ilk iki antrenman seansı otomatik olarak Racing Bulls’un doldurması gereken genel kotaya sayılmıştı. 

Geriye kalan haklar için ise Iwasa gibi genç yetenekler sırasını bekliyor.

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