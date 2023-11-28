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Formula 1 Abu Dhabi sezon sonu testi
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Iwasa: "Abu Dabi testi, kariyerimdeki en muhteşem günlerden biriydi"

Ayumu Iwasa, Salı günü Abu Dabi'deki testte AlphaTauri adına yarıştı ve geç saatlerde mekanik bir sorun yaşadı. Ancak Japon pilot, buna rağmen test gününün yarış kariyerindeki en muhteşem günlerden biri olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Ayumu Iwasa, AlphaTauri AT04

Iwasa, Abu Dabi sezon sonu testinde 1:25.753'lük tur zamanıyla günü 15. sırada tamamladı. Bu dereceyle, lider Esteban Ocon'un 1.4 saniye gerisinde yer aldı.

Iwasa, 2024'e kadar Red Bull'un genç pilotu olarak kalmaya devam edeceğini belirtirken, gelecek sezon Red Bull ya da AlphaTauri'nin direksiyonuna geçmesi için herhangi bir plan olmadığını doğruladı.

Abu Dabi'deki gününün aracındaki mekanik bir sorun nedeniyle erken sona ermesinin ardından Iwasa, "Şu anda herhangi bir plan yok ama gelecek yıl da Milton Keynes'te kalacağım." 

"Ama aynı zamanda, Super Formula'da yarışmamın bir nedeni olarak, Japonya'da da zaman geçirmem gerekecek."

"Sanırım bu yüzden programım yarı yarıya olacak." şeklinde konuştu.

Ayumu Iwasa, AlphaTauri

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ayumu Iwasa, AlphaTauri

AT04'ün direksiyonunda geçirdiği günü değerlendiren Iwasa, oldukça hızlı olduğu ve herhangi bir hata yapmadığı için memnundu.

"Temel olarak, sabah kendi açımdan sınırlarımı zorlamadım çünkü aracı öğrenmem gerekiyordu."

"Bu yüzden hızımı kademeli olarak arttırıyordum ama yine de limite ulaşamıyordum."

"Ancak öğleden sonra daha fazla zorlamaya başladım. Özellikle günün sonunda daha fazla yeni lastik takıyorduk. Ancak maalesef araçtaki sorun nedeniyle son yumuşak lastikle tur atamadım."

"Açıkçası detayları bilmiyorum, sadece duman ve yangın vardı."

"Yine de inanılmaz bir gündü. Bu araç F2 aracından tamamen farklı."

"Bugün bundan çok keyif aldım. Araç, takım ve lastiklerle de büyük bir deneyim elde ettim. Bu yüzden bugünün yarış kariyerimdeki en muhteşem günlerden biri olduğunu düşünüyorum."

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