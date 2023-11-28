Iwasa: "Abu Dabi testi, kariyerimdeki en muhteşem günlerden biriydi"
Ayumu Iwasa, Salı günü Abu Dabi'deki testte AlphaTauri adına yarıştı ve geç saatlerde mekanik bir sorun yaşadı. Ancak Japon pilot, buna rağmen test gününün yarış kariyerindeki en muhteşem günlerden biri olduğunu düşünüyor.
Iwasa, Abu Dabi sezon sonu testinde 1:25.753'lük tur zamanıyla günü 15. sırada tamamladı. Bu dereceyle, lider Esteban Ocon'un 1.4 saniye gerisinde yer aldı.
Iwasa, 2024'e kadar Red Bull'un genç pilotu olarak kalmaya devam edeceğini belirtirken, gelecek sezon Red Bull ya da AlphaTauri'nin direksiyonuna geçmesi için herhangi bir plan olmadığını doğruladı.
Abu Dabi'deki gününün aracındaki mekanik bir sorun nedeniyle erken sona ermesinin ardından Iwasa, "Şu anda herhangi bir plan yok ama gelecek yıl da Milton Keynes'te kalacağım."
"Ama aynı zamanda, Super Formula'da yarışmamın bir nedeni olarak, Japonya'da da zaman geçirmem gerekecek."
"Sanırım bu yüzden programım yarı yarıya olacak." şeklinde konuştu.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Ayumu Iwasa, AlphaTauri
AT04'ün direksiyonunda geçirdiği günü değerlendiren Iwasa, oldukça hızlı olduğu ve herhangi bir hata yapmadığı için memnundu.
"Temel olarak, sabah kendi açımdan sınırlarımı zorlamadım çünkü aracı öğrenmem gerekiyordu."
"Bu yüzden hızımı kademeli olarak arttırıyordum ama yine de limite ulaşamıyordum."
"Ancak öğleden sonra daha fazla zorlamaya başladım. Özellikle günün sonunda daha fazla yeni lastik takıyorduk. Ancak maalesef araçtaki sorun nedeniyle son yumuşak lastikle tur atamadım."
"Açıkçası detayları bilmiyorum, sadece duman ve yangın vardı."
"Yine de inanılmaz bir gündü. Bu araç F2 aracından tamamen farklı."
"Bugün bundan çok keyif aldım. Araç, takım ve lastiklerle de büyük bir deneyim elde ettim. Bu yüzden bugünün yarış kariyerimdeki en muhteşem günlerden biri olduğunu düşünüyorum."
F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!
F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu! F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!
Marko: "Yeni bir Max Verstappen aramayı çoktan bıraktım"
Marko: "Yeni bir Max Verstappen aramayı çoktan bıraktım" Marko: "Yeni bir Max Verstappen aramayı çoktan bıraktım"
Red Bull'un genç yeteneği Iwasa 2024'te Super Formula'ya geçecek
Red Bull'un genç yeteneği Iwasa 2024'te Super Formula'ya geçecek Red Bull'un genç yeteneği Iwasa 2024'te Super Formula'ya geçecek
Son Haberler
AlphaTauri'nin rakiplerini üzen yeni zemininin arkasında ne var?
AlphaTauri'nin rakiplerini üzen yeni zemininin arkasında ne var? AlphaTauri'nin rakiplerini üzen yeni zemininin arkasında ne var?
Marko'nun geleceği önümüzdeki haftalarda tartışılacak
Marko'nun geleceği önümüzdeki haftalarda tartışılacak Marko'nun geleceği önümüzdeki haftalarda tartışılacak
FIA, Masi'nin geri dönüşüne tek bir şartla izin verecek
FIA, Masi'nin geri dönüşüne tek bir şartla izin verecek FIA, Masi'nin geri dönüşüne tek bir şartla izin verecek
Norris: "McLaren 2024 için doğru yolda"
Norris: "McLaren 2024 için doğru yolda" Norris: "McLaren 2024 için doğru yolda"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar