Vettel, Ferrari'ye kendi yazdığı şarkıyla veda etti

2020’nin son GP’si için Abu Dhabi’deyiz ve bu hafta sonu seyircilerin en çok konuştuğu konulardan biri de Scuderia di Maranello ve Alman pilotun hikayesinin nasıl son bulacağıydı.

Yas Marina’da iyi bir yarış çıkartmasına rağmen 14. sırada kalan ve bu konuda yorum yapmaktan geri duran Vettel, telsizinden Adriano Celentano tarafından kaydedilen şarkıya kendi yorumunu katarak Vito Pallavicini’nin yazdığı sözlerini değiştirdi ve arka planda Paolo Conte’nin bestesini taklit etmeye çalışarak Cavallino Rampante armalı takımına son teşekkürlerini sundu.

“Bence bugün hakkında hiçbir şey konuşulmamalıyız çünkü bizim için kötü bir yarıştı ama zevk aldım, özellikle başlangıçtaki mücadelelerle."

"En açık olduğumuz anda sert hamurların üstündeyken güvenlik aracı bize darbe vurdu ve daha uzun süre dışarıda kalmak zorunda kaldık."

"Her şeyi denedik ve gride gitmek için çıktığımda mekanikerler veda ederken duygusal bir gün oldu, farklı bir dinamik ve gerginlik vardı gibi hissettim, o yüzden çocuklar için üzgünüm çünkü onları özleyeceğim ama yeni bir yolculuğa çıktığım için de tabii ki mutluyum.”

“Bugün yarış hakkında konuşmasak daha iyi, eve gittiğim ve ailemle birlikte yılbaşını ve yeni yılı kutlayacağım için mutluyum, pislik Covid olmadan daha iyi bir 2021 dileklerinde bulunarak.”

“Bir yanım sezonu bitirdiğim için mutlu, diğer yanımsa üzgün. Ferrari’de 6, çok özel sene yaşadım."

"Başlangıçta rüya gibiydi, sonuysa ne yazık ki üzücü oldu ama bu şekilde gerçekleşti ve bunu kabullendim.”

Sebastian Vettel, Ferrari and Charles Leclerc, Ferrari with the team 1 / 4 Fotoğraf: Ferrari . Sebastian Vettel, Ferrari and Charles Leclerc, Ferrari with the team 2 / 4 Fotoğraf: Ferrari Sebastian Vettel, Ferrari and Charles Leclerc, Ferrari with the team 3 / 4 Fotoğraf: Ferrari Sebastian Vettel, Ferrari and Charles Leclerc, Ferrari with the team 4 / 4 Fotoğraf: Ferrari

Yarından itibaren Ferrari’deki görevinden ayrılan 4 kez Dünya Şampiyonu, yenilenmiş tutkuyla ve yeni hedeflerle, mevcut Racing Point takımının temelleri üstüne kurulacak Aston Martin takımının bir parçası olacak.

“İleriye bakabildiğim ve kariyerimde bir adım daha ilerleyebildiğim için mutluyum. Ferrari’den ayrıldığım içinse üzgünüm çünkü bu takım bana her zaman çok sevgi gösterdi. Bunu özleyeceğim.”

“Şimdi çocuklara son kez teşekkür etmek için pite döneceğim, Ocak’tan sonra ise Aston Martin’le çalışmayı düşünürüz.”

Şarkıyı ise Vettel’in yorumuyla - Kıtası ve nakaratıyla - sözleri değiştirilmiş şekilde aşağıya bırakıyoruz:

Siz kırmızı takımsınız,

Taraftarlar, hiçbir zaman pes etmezsiniz.

Benim sonum geliyor,

Sizinle olmaktan oldukça keyif aldım.

Sizin sihrinizi hissettim,

O inanılmaz hissi.

Arkadaşlar, beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim

Sizi çok özleyeceğim.

Maranello’da olan herkese selamlar, burada selamlanması gereken özel isimler de var.

Ve şu anda ben, hepinize hoşça kalın demek üzereyken, herkese en ama en iyi dileklerimi iletiyorum!

Mutlu olmanızı diliyorum,

Ancak ondan önemlisi de sağlıklı olmanızı!