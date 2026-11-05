Formula 1 Meksika GP

İtalyan F1 gazetecisinden iddia: Hamilton, Ferrari’de sevilmiyor mu?

İtalyan gazeteci Piergiuseppe Donadoni, Lewis Hamilton'ın Ferrari içinde çeşitli politikalar uyguladığını ve tavırları nedeniyle takım personelince sevilmediğini iddia etti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 09:45

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Formula 1 gazetecisi Piergiuseppe Donadoni, Lewis Hamilton’ı Ferrari çatısı altında takım arkadaşı Charles Leclerc’e karşı "politik oyunlar oynamakla" suçladı. AutoRacer’a konuşan Donadoni, yeki kez dünya şampiyonunun sergilediği tutumun takım mühendisleri ve çalışanları tarafından hoş karşılanmadığını belirterek, Hamilton’ın medya gücünü ve takım içi nüfuzunu kullanarak Ferrari Başkanı John Elkann ile olan yakınlığını avantaja çevirmeye çalıştığını iddia etti.

Meksika GP’sinin ilk turunda yaşanan temasın ardından iki pilot arasında tırmanan gerilim, Hamilton’ın basın üzerinden Leclerc’in yarış zihniyetini eleştirmesi ve Leclerc’in bu suçlamalara yanıt vermesiyle daha da derinleşti.

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Donadoni, Hamilton’ın takım içindeki konumu ve yaklaşımı hakkında şu iddialarda bulundu: "Edindiğim bilgilere göre Hamilton Ferrari'de pek sevilmiyor.”

“Davranışları, tavırları takımdaki personelin ve mühendislerin beklediğinin neredeyse tam tersi. Kendini ortaya koyma biçimi insanlara pek samimi gelmedi.”

“Hamilton politika yapma konusunda çok yetenekli. Yıllardır basının, özellikle de İngiliz medyasının desteğine sahip ve bu durum belirli fikirleri öne çıkarmasına yardımcı oldu.”

“O bir politika ustası; bu oyunu Fernando Alonso'ya karşı da oynadı ve o sezon onu bu açıdan tamamen etkisiz hale getirdi."

Meksika GP'sinin ilk turundaki temasın ardından galibiyetin kaçtığını savunan Lewis Hamilton, takım arkadaşı Charles Leclerc’in "ya hep ya hiç" anlayışıyla yarıştığını belirterek bu zihniyetin perde arkasında ciddi şekilde konuşulması gerektiğini vurgulamıştı.

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Hamilton’ın eleştirilerine yanıt veren Leclerc ise takım arkadaşının pist dışına itilmesinden rahatsızlık duyabileceğini ancak galibiyet mücadelesinde bu tür temasların yarışmanın doğal bir parçası olduğunu savundu.

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