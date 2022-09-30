İtalyan basınından "Red Bull, 2021'de bütçe sınırını aştı" iddiası

Haberi dinle

Takımlar mart ayının sonundaki bir önceki sezonun mali rakamlarını özel komiteye sundular. FIA raporu gizli tutmak istese de, soruşturmanın çoktan tamamlandığı ve problemlerden doğrudan etkilenenleri bilgilendirdiği söyleniyor.

İtalyan spor gazetesine göre, üç takım 145 milyon dolarlık bütçe sınırını aştı.

Dosyanın önümüzdeki birkaç gün içinde ortaya çıkması bekleniyor fakat Red Bull'un dört ila beş milyon civarında bir aşım yaptığı söyleniyor.

Aston Martin ve şimdiye kadar bilinmeyen üçüncü bir takımın da geçen yıl bütçe sınırını aştığı söyleniyor.

Şimdilik bu ihlalin nasıl bir yaptırımla karşı karşıya olacağı net değil.

Red Bull'un 2021 sezonundaki puanlarının silinmesi gibi geriye dönük bir ceza uygulanması pek olası görünmüyor.

Bunun yerine, gelecek sezon için mali bir ceza düşünülebilir. Bu da takımların gelecek yılki gelişimini etkileyebilir.

FIA ve Red Bull Racing İtalyan gazetesinin haberlerine henüz yanıt vermedi.