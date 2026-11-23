Formula 1 Las Vegas GP

İtalyan basınından Ferrari'ye eleştiri: “Motor sporlarının en köklü takımı alay konusu oldu”

Las Vegas mücadelesinde Ferrari ikilisi arasında yaşanan temasın ardından İtalyan basını; Takım Patronu Fred Vasseur, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton'ı hedef aldı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 23 Kas 2026 17:00

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Manuel Eletto

Las Vegas Grand Prix'sinde yaşanan hayal kırıklığı ve Charles Leclerc ile Lewis Hamilton'ın pist üstünde bir kez daha temas yaşaması, İtalyan basınında büyük tepki çekti. Sezonun genel gidişatını gölgede bırakan bu olayın ardından İtalyan gazeteciler hem pilotlara hem de yönetimi elinden kaçırmakla suçladıkları Fred Vasseur'e sıfır puan verdi.

Quotidiano Sportivo yazarı Leo Turrini, Vasseur, Leclerc ve Hamilton üçlüsünü eleştirerek takımda yaşanan karışıklığa sert sözlerle tepki gösterdi: "Charles Leclerc için bu iş gerçekten böyle devam edebilir mi? Kimin haklı olduğunun hiçbir önemi yok! Hamilton ile pist üstünde saçma bir temas daha yaşandı.”

“Aynı soru yedi kez dünya şampiyonu için de geçerli, bu durum gerçekten böyle sürebilir mi? Takım içinde her şeyin tatlıya bağlandığına dair söz veren bizzat kendisi değil miydi?”

“Fred Vasseur'e gelirsek, direksiyonun başında kendisi oturmuyor biliyoruz ama bu tür davranışlara artık kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini söylemişti. Görünüşe göre kimse onu dinlemiyor. Dümeni tutan kişi için bu çok ciddi bir sorun."

Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

OS Sport ise Las Vegas hafta sonunu Ferrari açısından "milenyumun en dip noktası" olarak tanımlayarak takım yönetimini hedef aldı.

Geleneksel olarak yarışlardan sonra pilotları puanlayan gazete, yedinci olan Hamilton'a "kötünün iyisi" yorumunu yapıp 4.5 puan verdi. Takım emirlerine uymadığı gerekçesiyle 3.5 puanda kalan Leclerc ve Ferrari yönetimi içinse şu ifadeleri kullandı: "Lafı evirip çevirip dolandırmanın anlamı yok. Bu yaşananlar asla, hiçbir şart altında kabul edilemez.”

“Motor sporlarının en köklü takımı bildiğiniz alay konusu oldu. Yönetim ortalıkta görünmüyor ve Vasseur takım üzerindeki kontrolünü tamamen kaybetti.”

“Leclerc ise o noktada takımın ‘geçiş yapmayın’ kararına saygı göstermiyor. Tek cümleyle kabul edilemez."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

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