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Formula 1 / Son dakika

İtalyan basınına göre Vettel, Aston Martin'le çok yıllık sözleşme imzalayacak

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İtalyan basınına göre Vettel, Aston Martin'le çok yıllık sözleşme imzalayacak
Ekleyen:
, Editör
6 Ağu 2020 14:13

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Sebastian Vettel'in Aston Martin'le çok yıllık sözleşme imzalayacak.

Sebastian Vettel'in Aston Martin/Racing Point'e gideceği iddiaları haftalardır devam ediyor ve İtalyan La Gazzetta dello Sport bugün çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Luigi Perna imzalı habere göre Vettel, Aston Martin'le çok yıllık bir sözleşme imzalayacak ve gelecek yıl Lance Stroll'ün takım arkadaşı olacak.

Bu durumda Stroll'ün yeni takım arkadaşı Vettel olacak.

Habere göre resmi açıklama Britanya GP'de yapılacaktı ancak Sergio Perez'in COVID-19'a yakalanmasından ötürü açıklama ertelendi.

Perez'in durumuna göre bu hafta bazı adımlar atılabileceği düşünülüyor ancak taraflar konu hakkında herhangi bir yorum yapmamayı seçtiler.

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Editör Kemal Şengül

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