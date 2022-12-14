Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Bottas: "Alfa Romeo ile ilk yılımız biraz istikrarsızdı" Sonraki / Aston Martin, Drugovich'i F1'deki ilk yarışı için hazırlayacak
Formula 1 Haberler

İtalyan basınına göre Vasseur'ün çözmesi gereken en büyük sorun "strateji"

İtalyan basını, Frederic Vasseur'ü özellikle stratejik konularda zor bir dönemin beklediğini ve bu konuya bir el atması gerektiğini yazıyor.

Ekleyen:
, Editör
İtalyan basınına göre Vasseur'ün çözmesi gereken en büyük sorun "strateji"
Haberi dinle

Ferrari, 2022'de pek çok strateji hatası yaptı ve alınan kararlarda çoğu zaman tek oldukları için, Mario Andretti'ye göre akıllı görünmeye çalışırken "aptal gibi" göründüler.

Örneğin  Monako'da 1. ve 2. giderken, 2. ve 4. sıralara gerilediler . Bu zafer, Leclerc'i Monako'da hep hayalini kurduğu galibiyetten uzaklaştırdı ve takımı büyük baskı altına soktu.

Silverstone, Budapeşte ve Interlagos, takımın açıklanması zor kararlar verdiği diğer yarışlardı. Bu nedenle Frederic Vasseur'ün stratejik anlamda pit duvarında değişiklik yapması çok mantıklı.

Corriere della Sera, bugünkü yazısında bu konuya değinerek şöyle yazdı: "Vasseur bir yarış adamı olduğu için organizasyonu gözden geçirmek ve gerekli noktaları belirlemek ona düşecek."

"Binotto'nun yardımcısı Laurent Mekies, diğer takımlardaki en iyi isimlerin  boşta bulunmadığı göz önüne alındığında, bu karmaşık süreçte stratejik kararları güçlendirmek konusunda merkezi bir rol üstlenmeli."

La Repubblica ayrıca Laurent Mekies'in pozisyonunun risk altında olmadığını vurguluyor ve şu ifadeleri kullanıyor: 'Iñaki Rueda'nın sağ kolu İngiliz Ravin Jain'in stratejileri yönettiği pit duvarı mercek altına alınabilir."

"İkili, pist üstü şef mühendisi Matteo Togninalli ve Marco Adurno liderliğinde yer alan ve yaklaşık 40 mühendisten oluşan Maranello'daki ekipten gelen veriler doğrultusunda hareket ediyor."

"Binotto'nun yardımcısı ve  yarış direktörü Laurent Mekies de görevine devam edecek."

La Stampa, Frederic Vasseur'ün ajandasında 'takımı yeniden organize etmek, karar alma süreçlerini gözden geçirmek, stratejik pek çok hatadan kaçınmak' gibi görevler olduğunu yazdı.

Teknik ekibin işleyişi üzerinde çalışması gerektiği de göz önüne alındığında Vasseur, yönetim anlamında biraz zorlu bir dönemle karşı karşıya olacak.

paylaşım
yorumlar
Bottas: "Alfa Romeo ile ilk yılımız biraz istikrarsızdı"
Önceki haber

Bottas: "Alfa Romeo ile ilk yılımız biraz istikrarsızdı"
Sonraki haber

Aston Martin, Drugovich'i F1'deki ilk yarışı için hazırlayacak

Aston Martin, Drugovich'i F1'deki ilk yarışı için hazırlayacak
Daha fazlası
Ezel Tan
Formula E Valensiya testi 2. gün: Günther yine lider
Formula E

Formula E Valensiya testi 2. gün: Günther yine lider

Capelli: "Ferrari'de sesini yükseltecek birisi yok"
Formula 1

Capelli: "Ferrari'de sesini yükseltecek birisi yok"

Sainz: "Vasseur, Ferrari'ye yeni bir motivasyon getirecek"
Formula 1

Sainz: "Vasseur, Ferrari'ye yeni bir motivasyon getirecek"

Son Haberler

Vasseur, Ferrari'ye liderlik etmek için neden doğru isim?
Formula 1 Formula 1

Vasseur, Ferrari'ye liderlik etmek için neden doğru isim?

Ferrari'nin Frederic Vasseur'un yeni Formula 1 takım patronu olacağını doğrulaması, Scuderia'nın zirvesinde haftalarca süren spekülasyonları sona erdiren büyük bir değişikliğe işaret ediyor.

Tombazis: "Yeni kurallar, Vettel'in iddia ettiği gibi küçük bir kazanç sağlamıyor"
Formula 1 Formula 1

Tombazis: "Yeni kurallar, Vettel'in iddia ettiği gibi küçük bir kazanç sağlamıyor"

Nikolas Tombazis, Sebastian Vettel'in 2022 kurallarının yarışılabilirlik anlamında yetersiz kaldığına yönelik yorumlarına karşı çıktı ve avantajların dezavantajları kapattığını öne sürdü.

Formula E Valensiya testi 2. gün: Günther yine lider
Formula E Formula E

Formula E Valensiya testi 2. gün: Günther yine lider

Valensiya'daki Formula E sezon öncesi testinin ikinci gününde en hızlı zaman Maserati sürücüsü Maximilian Günther'den geldi.

Hill: "2021 Abu Dhabi GP'sinde kasıtlı bir hata yapılmadı"
Formula 1 Formula 1

Hill: "2021 Abu Dhabi GP'sinde kasıtlı bir hata yapılmadı"

Damon Hill, Martin Brundle ve Jenson Button, 2021 Abu Dhabi'nin yıldönümünde olup bitenleri yorumladılar ve yarışın güvenlik aracı arkasında bitmesi gerektiğini tekrarladılar.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.