İtalyan basınına göre Vasseur'ün çözmesi gereken en büyük sorun "strateji"
İtalyan basını, Frederic Vasseur'ü özellikle stratejik konularda zor bir dönemin beklediğini ve bu konuya bir el atması gerektiğini yazıyor.
Ferrari, 2022'de pek çok strateji hatası yaptı ve alınan kararlarda çoğu zaman tek oldukları için, Mario Andretti'ye göre akıllı görünmeye çalışırken "aptal gibi" göründüler.
Örneğin Monako'da 1. ve 2. giderken, 2. ve 4. sıralara gerilediler . Bu zafer, Leclerc'i Monako'da hep hayalini kurduğu galibiyetten uzaklaştırdı ve takımı büyük baskı altına soktu.
Silverstone, Budapeşte ve Interlagos, takımın açıklanması zor kararlar verdiği diğer yarışlardı. Bu nedenle Frederic Vasseur'ün stratejik anlamda pit duvarında değişiklik yapması çok mantıklı.
Corriere della Sera, bugünkü yazısında bu konuya değinerek şöyle yazdı: "Vasseur bir yarış adamı olduğu için organizasyonu gözden geçirmek ve gerekli noktaları belirlemek ona düşecek."
"Binotto'nun yardımcısı Laurent Mekies, diğer takımlardaki en iyi isimlerin boşta bulunmadığı göz önüne alındığında, bu karmaşık süreçte stratejik kararları güçlendirmek konusunda merkezi bir rol üstlenmeli."
La Repubblica ayrıca Laurent Mekies'in pozisyonunun risk altında olmadığını vurguluyor ve şu ifadeleri kullanıyor: 'Iñaki Rueda'nın sağ kolu İngiliz Ravin Jain'in stratejileri yönettiği pit duvarı mercek altına alınabilir."
"İkili, pist üstü şef mühendisi Matteo Togninalli ve Marco Adurno liderliğinde yer alan ve yaklaşık 40 mühendisten oluşan Maranello'daki ekipten gelen veriler doğrultusunda hareket ediyor."
"Binotto'nun yardımcısı ve yarış direktörü Laurent Mekies de görevine devam edecek."
La Stampa, Frederic Vasseur'ün ajandasında 'takımı yeniden organize etmek, karar alma süreçlerini gözden geçirmek, stratejik pek çok hatadan kaçınmak' gibi görevler olduğunu yazdı.
Teknik ekibin işleyişi üzerinde çalışması gerektiği de göz önüne alındığında Vasseur, yönetim anlamında biraz zorlu bir dönemle karşı karşıya olacak.
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