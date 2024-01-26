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İtalyan basınına göre Sainz'ın koltuğu için üç aday var

İtalyan basınına göre Carlos Sainz'ın koltuğu için birden fazla aday mevcut.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Carlos Sainz, Ferrari

Ferrari, geçtiğimiz perşembe günü, Charles Leclerc ile olan kontratını uzun vadeli olarak uzattığını duyurdu.

Takım yeni anlaşmanın süresini açıklamadı fakat İtalyan basını iki ila üç yıllık bir anlaşmadan bahsediyor.

Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz'ın sözleşmesi de 2024'ün sonunda sona eriyor ve İspanyol pilot yeni sezon öncesinde geleceğinin netleşmesini istediğini açıkça belirtti.

La Repubblica, Ferrari'nin Carlos'a iki yıllık yeni bir sözleşme önerdiğini ve bunun yakın gelecekte imzalanacağını belirtti.

Bir başka İtalyan gazetesi Corriere della Sera'dan biraz farklı bilgiler geldi.

İddiaya göre taraflar henüz bir anlaşmaya varamadı ve Ferrari Carlos Sainz'in yerine başka bir ismi davet etmeye hazır. Seçenekler arasında Alex Albon, Lando Norris ve Pierre Gasly yer alıyor.

Albon ve Galsy'nin takımlarıyla olan anlaşmalar 2024 sezonunun ardından sona erecek. Albon'un kontratında 2025 için de opsiyon mevcut.

Lando Norris'in ise McLaren ile olan sözleşmesi 2025'in sonuna kadar geçerli; dolayısıyla Ferrari ile anlaşma ihtimali epey düşük.

Pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme after Qualifying

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