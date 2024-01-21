İtalyan basınına göre Sainz'ın geleceği şüpheli

Charles Leclerc ve Carlos Sainz Jr'ın Ferrari ile olan anlaşması 2024 sezonunun ardından sona eriyor.

İtalyan ekip, 2023 sezonunun ardından her iki pilotla da masaya oturdu ve yeni kontrat görüşmelerine başladı.

Kaynaklar Leclerc'le üç, Sainz'la iki yıllık yeni bir anlaşma imzalanmasının yakın olduğunu belirtiyorlardı.

İtalyan Formu1a.uno'ya göre Leclerc, yakında Ferrari ile yeni bir anlaşma imzalayacak. Yeni anlaşma sayesinde Leclerc'in 2028'e kadar Ferrari'de kalması planlanıyor.

Ancak Carlos Sainz Jr. için durum o kadar basit değil, zira İtalyan gazetesinin haberine göre Ferrari çok yıllık bir sözleşme isteyen İspanyol pilota bir yıllık anlaşma teklif ediyor.

Sainz şimdilik bekliyor ve takımıyla pazarlık yapıyor. İspanyol pilot tek yıllık anlaşmaların kendi performansını olumsuz etkileyebileceğini düşündüğü için her fırsatta çok yıllık anlaşmalar istediğini söylüyordu.