İtalyan basınına göre Newey, Aston Martin ile anlaştı!
Adrian Newey, uzun bekleme sürecinin ardından Aston Martin’le anlaşmayı seçmiş gibi görünüyor.
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Autosprint’in özel haberine göre Adrian Newey, 2025 için Aston Martin'i seçti.
Anlaşma Eylül ayı başında duyurulacak çünkü Newey ve Red Bull arasındaki sözleşme kısıtlamaları Ağustos sonuna kadar herhangi bir açıklama yapılmasını engelliyor.
Markanın sahibi Lawrence Stroll, uzun süredir Newey’i takıma getirmek için çabalıyordu ve sonunda İngiliz mühendisi ikna etmiş gibi görünüyor.
Bunda muhtemelen Newey’nin İngiltere’de kalmak istemesinin de büyük payı var.
Söylentilere göre Newey’e yapılan teklif dört yılı kapsıyor ve her yıl için kendisine 100 milyon dolar ödeme yapılacak. Bu da dört yılda 400 milyon dolara tekabül ediyor.
Newey şimdiye kadar birlikte çalıştığı Williams, McLaren ve Red Bull’un en az bir kez şampiyon olmasını sağladı.
Red Bull’dan ayrılmasının ardından menajeri Eddie Jordan aracılığıyla Aston Martin dışında Ferrari, McLaren ve Williams ile görüşmeler yaptı.
Autosprint’e göre Newey, Stroll’ün projesine inandığı kadar, Honda ile olan birlikteliğe de güveniyor.
Bilindiği üzere daha önce Aston Martin’in Silverstone’daki yeni tesislerini de gezmişti.
Bu, Fernando Alonso ve Newey’nin ilk kez birlikte çalışacağı anlamına da geliyor.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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