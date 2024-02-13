İtalyan basınına göre Leclerc'in kontratın "fesih maddesi" var
İtalyan La Gazzetta dello Sport'a göre Ferrari, Charles Leclerc'e iyi bir araç veremezse, 2026 sonunda takımdan ayrılabilecek.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2024 sezonunun ardından Ferrari'de Carlos Sainz'ın yerini alacak ve son yılların en büyük sürücü değişikliklerinden birisine hatta en büyüğüne imza atacak.
Bu değişiklikle birlikte Hamilton, Ferrari'de Charles Leclerc'in takım arkadaşı olacak.
Fakat Leclerc bu ihtimali oldukça sakin karşılıyor gibi görünüyor. La Gazzetta'ya göre Leclerc, gelecek sezondan itibaren Hamilton ile takım arkadaşı olacağını önceden bilen çok az kişiden biriydi. Ferrari başkanı John Elkann ve takım patronu Frederic Vasseur, yeni anlaşma imzalamadan önce bile Leclerc'i bu konuda bilgilendirdi.
Yakın çevresiyle konuşan Leclerc, Hamilton gibi bir takım arkadaşın kendisi için ek motivasyon kaynağı olacağını söyledi ve 2019 Monza'daki mücadelelerini işaret etti.
Monakolu sürücü ayrıca Hamilton'ın gelişinin takımın ilerlemesine katkıda bulunacağına ve İngiliz pilotun Mercedes için yarıştığı yıllarda edindiği engin deneyimi getireceğine inandığı için, aracı daha hızlı ve daha verimli şekilde geliştirebileceklerini düşünüyor. Takımın Hamilton sayesinde yeni mühendisleri ekibe çekmesi de kesin.
Ferrari ile yapılan uzun vadeli sözleşme ile Leclerc'in yıllık ücreti arttırılacak ve herhangi bir nedenle bir şeyler ters giderse, 2026'nın sonunda İtalyan ekipten ayrılabilecek.
Bu, eğer Ferrari kendisine iyi bir araç sağlayamazsa takımdan ayrılmakta özgür olduğu yönünde bir "fesih maddesine" sahip olduğu anlamına geliyor.
Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Son Haberler
Teknik analiz: SF-24'teki görünmeyen devrimler
Teknik analiz: SF-24'teki görünmeyen devrimler Teknik analiz: SF-24'teki görünmeyen devrimler
Cardile: "Aracın özellikleri sebebiyle arka süspansiyonu değiştirmeme kararı aldık"
Cardile: "Aracın özellikleri sebebiyle arka süspansiyonu değiştirmeme kararı aldık" Cardile: "Aracın özellikleri sebebiyle arka süspansiyonu değiştirmeme kararı aldık"
Sainz: "Ferrari isterse Leclerc'e yardım edeceğim fakat o da bana etmeli"
Sainz: "Ferrari isterse Leclerc'e yardım edeceğim fakat o da bana etmeli" Sainz: "Ferrari isterse Leclerc'e yardım edeceğim fakat o da bana etmeli"
Gualtieri:"Biz mühendisleri bu yıl iki temel zorluk bekliyordu"
Gualtieri:"Biz mühendisleri bu yıl iki temel zorluk bekliyordu" Gualtieri:"Biz mühendisleri bu yıl iki temel zorluk bekliyordu"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar