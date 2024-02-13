İtalyan basınına göre Leclerc'in kontratın "fesih maddesi" var

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2024 sezonunun ardından Ferrari'de Carlos Sainz'ın yerini alacak ve son yılların en büyük sürücü değişikliklerinden birisine hatta en büyüğüne imza atacak.

Bu değişiklikle birlikte Hamilton, Ferrari'de Charles Leclerc'in takım arkadaşı olacak.

Fakat Leclerc bu ihtimali oldukça sakin karşılıyor gibi görünüyor. La Gazzetta'ya göre Leclerc, gelecek sezondan itibaren Hamilton ile takım arkadaşı olacağını önceden bilen çok az kişiden biriydi. Ferrari başkanı John Elkann ve takım patronu Frederic Vasseur, yeni anlaşma imzalamadan önce bile Leclerc'i bu konuda bilgilendirdi.

Yakın çevresiyle konuşan Leclerc, Hamilton gibi bir takım arkadaşın kendisi için ek motivasyon kaynağı olacağını söyledi ve 2019 Monza'daki mücadelelerini işaret etti.

Monakolu sürücü ayrıca Hamilton'ın gelişinin takımın ilerlemesine katkıda bulunacağına ve İngiliz pilotun Mercedes için yarıştığı yıllarda edindiği engin deneyimi getireceğine inandığı için, aracı daha hızlı ve daha verimli şekilde geliştirebileceklerini düşünüyor. Takımın Hamilton sayesinde yeni mühendisleri ekibe çekmesi de kesin.

Ferrari ile yapılan uzun vadeli sözleşme ile Leclerc'in yıllık ücreti arttırılacak ve herhangi bir nedenle bir şeyler ters giderse, 2026'nın sonunda İtalyan ekipten ayrılabilecek.

Bu, eğer Ferrari kendisine iyi bir araç sağlayamazsa takımdan ayrılmakta özgür olduğu yönünde bir "fesih maddesine" sahip olduğu anlamına geliyor.