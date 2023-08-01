İtalyan basınına göre Leclerc, Ferrari ile yeni sözleşme imzaladı

Yaz tatiline gireli sadece birkaç gün olsa da, sürücü pazarıyla alakalı söylentiler şimdiden çıkmaya başladı. İtalyan funoanalisitecnica.com Charles Leclerc'in geleceğinin çoktan belli olduğunu iddia etti.

Monakolu sürücünün Ferrari ile 2024 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu ve iddiaya göre, adı Mercedes ile anılan Leclerc'in kontratı uzun vadeli olarak uzatıldı.

Haberde Leclerc'in sözleşmesinin 2+1 yıl uzatıldığı belirtildi. Bu da 2026 sonuna kadar takımda kalacağı anlamına geliyor.

Tarafların 2027'ye yönelik bir de opsiyonu olacak. Leclerc 2027'de 30 yaşında olacak.

Garajın diğer tarafında ise durum aynı değil: Carlos Sainz'ın sözleşmesi 2024'ün sonunda bitiyor ve iddiaya göre sözleşmesi henüz uzatılmadı.

İspanyol sürücü, görünüşe bakılırsa Leclerc ile aynı koşulları istiyor.

Haberde Sainz'ın Alpine'e geçebileceğine de yer verildi. Görünüşe bakılırsa Fransız ekip hızlı, olgun ve güvenilir bir pilot aradığı için Sainz'la ilgileniyor. İspanyol sürücünün adı Audi ile de anılıyor.

Şimdilik bu konuda herhangi bir doğrulama veya yalanlama gelmedi.