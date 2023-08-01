İtalyan basınına göre Leclerc, Ferrari ile yeni sözleşme imzaladı
İtalyan funoanalisitecnica'ya göre Charles Leclerc, uzun vadede Ferrari'de kalmaya devam edecek fakat Carlos Sainz'ın geleceği belirsiz.
Yaz tatiline gireli sadece birkaç gün olsa da, sürücü pazarıyla alakalı söylentiler şimdiden çıkmaya başladı. İtalyan funoanalisitecnica.com Charles Leclerc'in geleceğinin çoktan belli olduğunu iddia etti.
Monakolu sürücünün Ferrari ile 2024 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu ve iddiaya göre, adı Mercedes ile anılan Leclerc'in kontratı uzun vadeli olarak uzatıldı.
Haberde Leclerc'in sözleşmesinin 2+1 yıl uzatıldığı belirtildi. Bu da 2026 sonuna kadar takımda kalacağı anlamına geliyor.
Tarafların 2027'ye yönelik bir de opsiyonu olacak. Leclerc 2027'de 30 yaşında olacak.
Garajın diğer tarafında ise durum aynı değil: Carlos Sainz'ın sözleşmesi 2024'ün sonunda bitiyor ve iddiaya göre sözleşmesi henüz uzatılmadı.
İspanyol sürücü, görünüşe bakılırsa Leclerc ile aynı koşulları istiyor.
Haberde Sainz'ın Alpine'e geçebileceğine de yer verildi. Görünüşe bakılırsa Fransız ekip hızlı, olgun ve güvenilir bir pilot aradığı için Sainz'la ilgileniyor. İspanyol sürücünün adı Audi ile de anılıyor.
Şimdilik bu konuda herhangi bir doğrulama veya yalanlama gelmedi.
Ferrari, 2023 aracını Amerika GP'ye kadar geliştirecek, Monza için önemli güncellemeler var
Ferrari, 2023 aracını Amerika GP'ye kadar geliştirecek, Monza için önemli güncellemeler var Ferrari, 2023 aracını Amerika GP'ye kadar geliştirecek, Monza için önemli güncellemeler var
Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser"
Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser" Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser"
Vasseur: "Pit trafiğinde çok sıra kaybettik"
Vasseur: "Pit trafiğinde çok sıra kaybettik" Vasseur: "Pit trafiğinde çok sıra kaybettik"
Marko: "Ferrari ve Mercedes bu yıl ilerleme kaydetmedi"
Marko: "Ferrari ve Mercedes bu yıl ilerleme kaydetmedi" Marko: "Ferrari ve Mercedes bu yıl ilerleme kaydetmedi"
Vasseur: "Bu hafta sonu her türlü şartta rekabetçiydik"
Vasseur: "Bu hafta sonu her türlü şartta rekabetçiydik" Vasseur: "Bu hafta sonu her türlü şartta rekabetçiydik"
Leclerc: "Yapacak hiçbir şeyim yoktu"
Leclerc: "Yapacak hiçbir şeyim yoktu" Leclerc: "Yapacak hiçbir şeyim yoktu"
Son Haberler
Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek
Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek
Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor
Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor
Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel"
Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel" Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel"
Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"
Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek" Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar