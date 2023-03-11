Önceki / Hulkenberg: "2022'de yedek olarak yarışmasaydım bugün burada olmazdım" Sonraki / Russell ve Chadwick, 'Forbes 30 Yaş Altı 30' listesinde yer aldı
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü

İtalyan basınına göre Charles Leclerc, Ferrari başkanı John Elkann ile son dönemde yaşananları görüştü.

Ekleyen:
İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü
Haberi dinle

Ferrari pilotu Charles Leclerc, geçen hafta gerçekleştirilen 2023 Formula 1 sezonunun ilk yarışın güç ünitesi problemi yaşadı ve yolda kaldı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a göre Leclerc, Maranello'ya döndükten sonra Ferrari Başkanı John Elkann ile özel bir görüşme talep etti.

Gazeteye göre Leclerc'in talebi olumlu karşılandı ve Elkann'la bir toplantı yaptı.

Haberde yer alan bilgilere göre Leclerc, ilk yarışta yaşananları tartışıp, olanlarla ilgili görüşlerini paylaşmak istedi. Ayrıca durumu düzeltmek için gerekli önlemlerin alınması konusunda Elkann'dan güvence istedi.

Monakolu pilotun takımla olan kontratı 2024 yılı sonunda bitiyor. La Gazzetta dello Sport, Leclerc'in Ferrari ile şampiyon olmak istediğini ancak zamanının tükenmekte olduğunu düşündüğünü belirttiyor.

Ferrari henüz tüm bu iddialar hakkında yorum yapmadı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Ferrari

paylaşım
yorumlar

Hulkenberg: "2022'de yedek olarak yarışmasaydım bugün burada olmazdım"

Russell ve Chadwick, 'Forbes 30 Yaş Altı 30' listesinde yer aldı
Daha fazlası
Ezel Tan
Rossi: "Piastri olayı sonrası artık takımlardaki 'aile' olgusu değişti"

Rossi: "Piastri olayı sonrası artık takımlardaki 'aile' olgusu değişti"

Formula 1

Rossi: "Piastri olayı sonrası artık takımlardaki 'aile' olgusu değişti" Rossi: "Piastri olayı sonrası artık takımlardaki 'aile' olgusu değişti"

Meksika, F1'de ikinci bir yarışa sahip olmak istiyor

Meksika, F1'de ikinci bir yarışa sahip olmak istiyor

Formula 1

Meksika, F1'de ikinci bir yarışa sahip olmak istiyor Meksika, F1'de ikinci bir yarışa sahip olmak istiyor

Kvyat: "Küçükken idolüm Schumacher'di"

Kvyat: "Küçükken idolüm Schumacher'di"

WEC

Kvyat: "Küçükken idolüm Schumacher'di" Kvyat: "Küçükken idolüm Schumacher'di"

Son Haberler

Video: Alonso'nun Bahreyn'de podyuma çıkmasına yardımcı olan şey neydi?

Video: Alonso'nun Bahreyn'de podyuma çıkmasına yardımcı olan şey neydi?

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Video: Alonso'nun Bahreyn'de podyuma çıkmasına yardımcı olan şey neydi? Video: Alonso'nun Bahreyn'de podyuma çıkmasına yardımcı olan şey neydi?

Di Giannantonio, sert çakıllar nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdi

Di Giannantonio, sert çakıllar nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdi

MGP MotoGP
Portimao Mart testi

Di Giannantonio, sert çakıllar nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdi Di Giannantonio, sert çakıllar nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdi

Leclerc: "Takıma olan yaklaşımımı değiştirmeyeceğim"

Leclerc: "Takıma olan yaklaşımımı değiştirmeyeceğim"

F1 Formula 1

Leclerc: "Takıma olan yaklaşımımı değiştirmeyeceğim" Leclerc: "Takıma olan yaklaşımımı değiştirmeyeceğim"

Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir"

Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir"

MGP MotoGP
Portimao Mart testi

Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir" Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.