İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü
İtalyan basınına göre Charles Leclerc, Ferrari başkanı John Elkann ile son dönemde yaşananları görüştü.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, geçen hafta gerçekleştirilen 2023 Formula 1 sezonunun ilk yarışın güç ünitesi problemi yaşadı ve yolda kaldı.
İtalyan La Gazzetta dello Sport'a göre Leclerc, Maranello'ya döndükten sonra Ferrari Başkanı John Elkann ile özel bir görüşme talep etti.
Gazeteye göre Leclerc'in talebi olumlu karşılandı ve Elkann'la bir toplantı yaptı.
Haberde yer alan bilgilere göre Leclerc, ilk yarışta yaşananları tartışıp, olanlarla ilgili görüşlerini paylaşmak istedi. Ayrıca durumu düzeltmek için gerekli önlemlerin alınması konusunda Elkann'dan güvence istedi.
Monakolu pilotun takımla olan kontratı 2024 yılı sonunda bitiyor. La Gazzetta dello Sport, Leclerc'in Ferrari ile şampiyon olmak istediğini ancak zamanının tükenmekte olduğunu düşündüğünü belirttiyor.
Ferrari henüz tüm bu iddialar hakkında yorum yapmadı.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Ferrari
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