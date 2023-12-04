İtalyan basınına göre Leclerc, 2029'a kadar Ferrari'de, Sainz'la henüz anlaşma yok

Geçtiğimiz günlerde Ferrari'nin her iki pilotla da sözleşme uzatma görüşmelerine başladığını yazmıştık fakat o noktada anlaşmalarla ilgili pek detay yoktu.

Bugün La Gazzetta dello Sport, kaynaklarından aldığı bilgilere dayanarak ilgi çekici bazı ayrıntılar paylaştı.

Habere göre Ferrari ve Leclerc, 2029 yılı sonunda sona erecek çok yıllık bir kontrat üzerinde neredeyse anlaştılar. Taraflar prensipte anlaştı ve geriye sadece birkaç yasal prosedür kaldı.

Bu haber doğruysa Leclerc, Maranello merkezli ekibin bünyesinde en az 13 yıl geçirmiş olacak.

Kontratı tıpkı Leclerc gibi 2024 sonrasında bitecek olan Carlos Sainz için durum farklı.

La Gazzetta'ya göre, kendisiyle görüşmeler devam ediyor ancak İspanyol pilot önerilen koşulları kabul edip etmeme konusunda kararsız.

Söylentilere göre Sainz, en az iki yıllık bir sözleşme imzalamak isterken, Ferrari ona sadece bir yıllık, yani sadece 2025 yılı için kontrat öneriyor.

Bu yaklaşımın olası nedenlerinden biri, Ferrari'nin başka bir sürücüyü takıma çağırma fırsatını kaçırmak istememesi. Muhtemel adaylar arasında McLaren ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Lando Norris yer alıyor..

Eğer Sainz, Ferrari'den ayrılırsa iddiaya göre kendisi için olası seçenekler duruma bağlı olarak McLaren ve Red Bull olabilir.