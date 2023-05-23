İtalyan basınına göre Honda, Aston Martin ile F1'e geri dönecek

Görünüşe bakılırsa Honda'nın F1'deki yokluğu çok kısa sürecek. Şu anda arka planda Red Bull'a destek olan Tokyo merkezli üretici, 2026'dan itibaren F1'e resmi olarak dönmeyi planlıyor.

F1'e motor tedarik etmek için resmi başvuruda bulunan ancak nihai kararını henüz vermeyen Honda'nın adı McLaren, Williams ve son olarak Aston Martin ile anılıyordu.

Son haftalarda Aston Martin'in Honda ile anlaşmaya yakın olduğuna yönelik somut bilgiler vardı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport bunu bir adım daha ileri taşıdı ve resmi anlaşmanın yapıldığını öne sürdü.

İddiaya göre yarın düzenlenecek bir basın toplantısıyla, Japon devinin 2026'dan 2030'a kadar F1'de yer alacağı duyurulacak.

Taraflar arasındaki anlaşmanın da bu süre zarfını kaplaması, Aston Martin'in Honda'nın ana takımı olması bekleniyor.

Bu, Aston Martin'in Mercedes ile olan ortaklığının da sonu anlamına gelecek. İngiliz marka, halihazırda Mercedes'ten vites kutusu, motor ve arka süspansiyon alıyor. Bu, büyük oranda takıma yardım etse de, aracın belirli bir düzen etrafında tasarlanmasını zorunlu kılıyor.

Aston Martin'in Honda ile anlaşması, gelecekte takıma olan ilginin daha da artacağı anlamına gelebilir.