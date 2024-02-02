Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

İtalyan basınına göre Hamilton, Ferrari'ye Mercedes'ten bazı mühendislerle gelebilir

İtalyan basını, Lewis Hamilton'ın Mercedes'e bazı önemli mühendislerle gelebileceğini iddia ediyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Hibrit motorlar dönemine damga vuran ve altı şampiyonluk alan Lewis Hamilton, Mercedes'le olan başarılı ortaklığını 2024 sezonunun ardından sonlandıracak.

Hamilton, 2025 için Ferrari'ye geçme kararı aldı ve bunu kariyerinin son kısmında yaptığı için, bazıları hata ettiğini düşünüyor.

İlginç şekilde Hamilton, Ferrari ile anlaşmadan hemen önce Amerikan menajerlik şirketi Copper ile yollarını ayırdı ve en güvenilir çalışma arkadaşlarından birisi olan Marc Hynes'i -ekibine- geri çağırdı.

Hynes, 2021'e kadar Lewis'in en büyük destekçisiydi ve "Bay Cuma" olarak adlandırılıyordu. Çünkü Cuma günleri piste gelerek İngiliz pilotu tüm pratik sorunlardan kurtarıyordu.

Hynes'ın Ferrari'ye geçiş sürecindeki kilit faktörlerden birisi olduğu düşünülüyor. Elbette başka faktörler de var; Mercedes'in son yıllarda kendisini dinlemediğinden yakınan Hamilton, geçtiğimiz günlerde aracı takım simülatöründe test etti. Eğer yeni araçta da fikirleri uygulanmadıysa ya da aynı sorunlar varsa, ki öyle duruyor, Hamilton'ın artık başka bir yol seçmesi gayet normal.

Sonuç olarak Hamilton Ferrari'ye geçiyor ve burada daha önce birlikte çalıştığı ve çok saygı duyduğu Loic Serra ile yeniden buluşacak.

Serra, 2025 aracı üzerinde çalışacak ve Hamilton'la çalışma deneyimi olduğu için, İngiliz pilotun neyden hoşlandığını çok iyi biliyor.

Corriere della Sera, Hamilton'ın Brackley'de "yeterince kullanılmadığını" düşünen başka mühendisleri de İtalyan üreticiye getirebileceğini yazdı.

Görünüşe bakılırsa Hamilton'ın gelişiyle bir "devrimin" başlangıcı olacak.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in the garage

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in the garage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Massa: "Ferrari, Hamilton'ın F1'deki 'son görevi' olacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?"

Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?"

Formula 1

Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?" Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?"

Hamilton, iki ismi Ferrari'de istiyor: Bono ve Shovlin!

Hamilton, iki ismi Ferrari'de istiyor: Bono ve Shovlin!

Formula 1

Hamilton, iki ismi Ferrari'de istiyor: Bono ve Shovlin! Hamilton, iki ismi Ferrari'de istiyor: Bono ve Shovlin!

Saward, Hamilton'ı uyardı: "Ferrari'ye çok kişi gitti ama kazanamadı"

Saward, Hamilton'ı uyardı: "Ferrari'ye çok kişi gitti ama kazanamadı"

Formula 1

Saward, Hamilton'ı uyardı: "Ferrari'ye çok kişi gitti ama kazanamadı" Saward, Hamilton'ı uyardı: "Ferrari'ye çok kişi gitti ama kazanamadı"

Son Haberler

Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?"

Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?"

F1 Formula 1

Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?" Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?"

Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor

Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor

F1 Formula 1

Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor

Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil"

Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil"

F1 Formula 1

Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil" Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil"

Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor"

Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor"

F1 Formula 1

Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor" Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol