İtalyan basınına göre Hamilton, Ferrari'ye Mercedes'ten bazı mühendislerle gelebilir
İtalyan basını, Lewis Hamilton'ın Mercedes'e bazı önemli mühendislerle gelebileceğini iddia ediyor.
Hibrit motorlar dönemine damga vuran ve altı şampiyonluk alan Lewis Hamilton, Mercedes'le olan başarılı ortaklığını 2024 sezonunun ardından sonlandıracak.
Hamilton, 2025 için Ferrari'ye geçme kararı aldı ve bunu kariyerinin son kısmında yaptığı için, bazıları hata ettiğini düşünüyor.
İlginç şekilde Hamilton, Ferrari ile anlaşmadan hemen önce Amerikan menajerlik şirketi Copper ile yollarını ayırdı ve en güvenilir çalışma arkadaşlarından birisi olan Marc Hynes'i -ekibine- geri çağırdı.
Hynes, 2021'e kadar Lewis'in en büyük destekçisiydi ve "Bay Cuma" olarak adlandırılıyordu. Çünkü Cuma günleri piste gelerek İngiliz pilotu tüm pratik sorunlardan kurtarıyordu.
Hynes'ın Ferrari'ye geçiş sürecindeki kilit faktörlerden birisi olduğu düşünülüyor. Elbette başka faktörler de var; Mercedes'in son yıllarda kendisini dinlemediğinden yakınan Hamilton, geçtiğimiz günlerde aracı takım simülatöründe test etti. Eğer yeni araçta da fikirleri uygulanmadıysa ya da aynı sorunlar varsa, ki öyle duruyor, Hamilton'ın artık başka bir yol seçmesi gayet normal.
Sonuç olarak Hamilton Ferrari'ye geçiyor ve burada daha önce birlikte çalıştığı ve çok saygı duyduğu Loic Serra ile yeniden buluşacak.
Serra, 2025 aracı üzerinde çalışacak ve Hamilton'la çalışma deneyimi olduğu için, İngiliz pilotun neyden hoşlandığını çok iyi biliyor.
Corriere della Sera, Hamilton'ın Brackley'de "yeterince kullanılmadığını" düşünen başka mühendisleri de İtalyan üreticiye getirebileceğini yazdı.
Görünüşe bakılırsa Hamilton'ın gelişiyle bir "devrimin" başlangıcı olacak.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in the garage
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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