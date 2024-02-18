İtalyan basınına göre Ferrari'nin gözü Red Bull'un teknik direktöründe
İtalyan La Gazzetta dello Sport'a göre Ferrari, teknik direktör olarak Red Bull'dan Pierre Wache'yi istiyor.
Pierre Wache, Chief Engineer of Performance Engineering at Red Bull Racing
Red Bull Content Pool
Ferrari, 2024 sonrası için Charles Leclerc'in yanına Lewis Hamilton'ı getirme kararı alarak, sürücü tarafında bir "rüya kadro" kurmuş oldu.
Fakat ikilinin galibiyetler hatta şampiyonluklar alabilmesi için iyi bir araca ihtiyaçları var. Bundan ötürü de teknik departmana yeni takviyeler yapılıyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ferrari, Red Bull Racing'in teknik direktörü Pierre Waché'yi Maranello'ya getirmek için arka planda çalışma yürüyor.
Gazete, takımın geçen yıl da Wache için bir girişimde bulunulduğunu ancak Waché'nin bunu reddettiğini bildiriyor.
Hatta Wache, Red Bull ile yeni anlaşma imzalayarak Avusturyalı ekibe olan bağlılığını gösterdi.
Ancak şimdi işler değişiyor ve söylentiler, Wache'nin Ferrari'nin isteğine kayıtsız kalmadığı yönünde.
Ferrari'nin Wache'ye yönelik yaptığı girişimin başarısız olması halinde Red Bull'dan Enrico Balbo'ya yöneleceği konuşuluyor.
Kendisi şu anda Red Bull'da aerodinami şefi olarak görev yapıyor.
Pierre Wache, Race Engineer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in the garage
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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