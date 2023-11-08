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İtalyan basınına göre Ferrari, Leclerc'i takımda kalmaya "ikna etmeli"

İtalyan basınına göre Ferrari takım patronu Fred Vasseur'ün ilk görevlerinden birisi, takıma olan güvenini kaybetmeye başlayan Charles Leclerc'i ikna etmek olabilir.

Editör Ezel Tan
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Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Alex Albon, Williams Racing

2024 sezonunun adından hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz'ın Ferrari ile olan anlaşması sona erecek.

Tarafların kış aylarında yeni kontrat görüşmelerine başlaması ve minimum iki yıllık anlaşmalar yapılması bekleniyor.

Leclerc, Ferrari'de mutlu olduğunu ve İtalyan ekiple yarışmaya devam etmek istediğini açıkça söyledi.

Fakat Leclerc, aynı yaşta olduğu Verstappen'in aksine hiç şampiyonluk kazanamadı ve galibiyet sayısı sadece beş.

Ferrari'nin son şampiyonluğunun üzerinden yıllar geçtiği ve hâlâ zirveye dönemediği göz önüne alındığında, bir noktada diğer takımlara bakmayı seçebilir.

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Charles Leclerc, Ferrari

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, 2019 yılında Ferrari tarihinin en uzun vadeli anlaşmasını imzalayan Ferrari pilotunun, bazı endişelere sahip olduğunu ve bundan ötürü Frederic Vasseur'ün kendisini "ikna etmesi" gerektiğini yazdı.

Haberde, "Charles son yarışın ardından öfkesini dindirmiş olabilir ama yakın gelecekte Ferrari ile Dünya Şampiyonu olma şansıyla ilgili şüpheleri devam ediyor."

"Monakolu pilot, Dünya Şampiyonluğu için savaşmaya hazır olduğunu hissediyor - geçen yıl sezon başında sahip olduğu rekabetçi araçla bunu kanıtladı - ancak Fred Vasseur liderliğindeki projeye olan güveni somut işaretlerle desteklenmeli."

"2024 Vasseur için gerçeklerin açığa çıkacağı yıl olacak, ki kendisi bile etrafında yeterli sayıda insan olmadığını dile getirdi."

"İlk görev Leclerc'i ikna etmek. Gerçekleri konuşmak lazım; Monakolu pilot -başka takımlardan- teklif sıkıntısı yaşamaz fakat onu kaybetmek Ferrari için başka bir yenilgi olur." denildi.

Leclerc'in Ferrari'den ayrıldığı takdirde nereye gidebileceği bir muamma.

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