İtalyan basınına göre Ferrari, Imola'da SF-24'ün "2.0" versiyonuna geçecek
Ferrari'nin bu yılki Emilia-Romagna Grand Prix'si için "büyük bir güncelleme paketi" hazırladığı iddia edildi ve bu paketten "2.0" şeklinde bahsedildi.
Mark Sutton
Form1a.uno'nun haberine göre Ferrari, bu yılki ilk büyük güncellemesini kendi ülkesi olan Imola'ya getirecek.
Görünüşe bakılırsa Ferrari'nin test edeceği bu parçaların bazıları Red Bull'un tasarım felsefesinden ilham alınarak geliştirildi.
İtalyan gazetesine göre güncellenmiş SF-24'te Red Bull'la benzer sidepod/hava girişi çözümü kullanılacak.
Araçta yapılacak değişiklikler bununla sınırlı kalmayacak; takımın getirmeyi planladığı güncelleme paketi daha fazla değişikliği kapsıyor.
Habere göre Ferrari, bu değişikliklerle beklenenden daha büyük bir adım atmayı hedefliyor.
Imola paketi bu açıdan yılın ilk önemli güncelleme paketi olacak ve sezonun ilerleyen dönemlerinde iki büyük güncelleme daha gelecek.
Takım yeni güncellemelerin işe yarayacağından tamamen emin ve bu güncellemelerin kendilerini bu yılki en büyük rakibi olan Red Bull'a daha da yaklaştırmasını umuyor.
Haberde ayrıca güncellemelerin bazılarının Miami'de kullanılacağı haberi de yalanlandı. Takım tüm güncellemeleri tek seferde Imola'da kullanacak.
Yeni güncellemelerin hedefi, aracın ayar aralığını genişletmek ve yere basma gücünü arttırmak olacak.
Tüm bunlar sayesinde Ferrari'nin 0.2 saniye gibi önemli bir süre kazanmayı beklediği de iddialar arasında.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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