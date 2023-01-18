İtalyan basınına göre Ferrari 30, Mercedes 16, Red Bull 10 beygir güç buldu

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Sezon öncesi testlere bir aydan biraz fazla bir süre kala, tüm takımlar yeni araçlar üzerinde hummalı şekilde çalışmaya devam ediyor.

Motor tarafında durum biraz daha farklı çünkü geçen yıldan bu yana motorda performans güncellemesi yapılmıyor.

Yani üreticiler, motorun performansını artıracak veya daha fazla beygir gücü kazanmalarını sağlayacak çalışmalar yapamıyorlar. Ancak, dayanıklılık problemlerini çözmek adına yapabilecekleri pek çok şey var.

Bu da dolaylı yoldan beygir gücünü artırmalarını sağlıyor.

La Gazzetta dello Sport, bu kapsamda motorda değişiklik yapan üreticiler arasında en büyük adımı Ferrari'nin attığını iddia etti.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Erik Junius

Habere göre İtalyan üreticinin bu yıl sahip olacağı motor, 30 beygir daha güçlü olacak. Mercedes 16 beygir, Red Bull/Honda ise 10 beygir güç kazanmış durumda.

Ferrari, geçen yıl güç ünitesinin özellikle turbo ve MGU-H ünitelerinde ciddi sorun yaşamıştı. Bunların TJI ateşleme sistemiyle alakalı olduğu anlaşıldı.

Tüm bunlar nedeniyle Ferrari, geçen yıl motorların gücünü azaltmak zorunda kaldı, fakat sorunların çözülmesi, motorun tam güçte kullanılmasına izin veriyor -bu da yaklaşık 30 beygir daha fazla güç demek.

Mercedes HPP, motordaki iç sürtünmeyi azaltmaya odaklanırken, Petronas uzmanları da performans ve verimlilik üzerinde olumlu etkisi olan yeni bir yağlayıcı geliştirdi.

Honda, MGU-H ve MGU-K ünitelerinin ve bir dizi motor bileşeninin dayanıklılığını arttırmaya odaklanırken, güç kaybını önemli oranda azalttı. Bu da beygira rtışı sağladı.

La Gazzettta'ya göre Alpine dayanıklılığı artırmak için bazı çözümler uyguladı ancak güç çıkışı geçen yılla aşağı yukarı benzer seviyede olacak.