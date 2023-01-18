İtalyan basınına göre Ferrari 30, Mercedes 16, Red Bull 10 beygir güç buldu
İtalyan basını, mevcut Formula 1 motor üreticilerinin, 2023 sezonu öncesinde güç ünitesinde önemli miktarda beygir gücü bulduklarını iddia ediyor.
Sezon öncesi testlere bir aydan biraz fazla bir süre kala, tüm takımlar yeni araçlar üzerinde hummalı şekilde çalışmaya devam ediyor.
Motor tarafında durum biraz daha farklı çünkü geçen yıldan bu yana motorda performans güncellemesi yapılmıyor.
Yani üreticiler, motorun performansını artıracak veya daha fazla beygir gücü kazanmalarını sağlayacak çalışmalar yapamıyorlar. Ancak, dayanıklılık problemlerini çözmek adına yapabilecekleri pek çok şey var.
Bu da dolaylı yoldan beygir gücünü artırmalarını sağlıyor.
La Gazzetta dello Sport, bu kapsamda motorda değişiklik yapan üreticiler arasında en büyük adımı Ferrari'nin attığını iddia etti.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Erik Junius
Habere göre İtalyan üreticinin bu yıl sahip olacağı motor, 30 beygir daha güçlü olacak. Mercedes 16 beygir, Red Bull/Honda ise 10 beygir güç kazanmış durumda.
Ferrari, geçen yıl güç ünitesinin özellikle turbo ve MGU-H ünitelerinde ciddi sorun yaşamıştı. Bunların TJI ateşleme sistemiyle alakalı olduğu anlaşıldı.
Tüm bunlar nedeniyle Ferrari, geçen yıl motorların gücünü azaltmak zorunda kaldı, fakat sorunların çözülmesi, motorun tam güçte kullanılmasına izin veriyor -bu da yaklaşık 30 beygir daha fazla güç demek.
Mercedes HPP, motordaki iç sürtünmeyi azaltmaya odaklanırken, Petronas uzmanları da performans ve verimlilik üzerinde olumlu etkisi olan yeni bir yağlayıcı geliştirdi.
Honda, MGU-H ve MGU-K ünitelerinin ve bir dizi motor bileşeninin dayanıklılığını arttırmaya odaklanırken, güç kaybını önemli oranda azalttı. Bu da beygira rtışı sağladı.
La Gazzettta'ya göre Alpine dayanıklılığı artırmak için bazı çözümler uyguladı ancak güç çıkışı geçen yılla aşağı yukarı benzer seviyede olacak.
Alakalı video
Ricciardo'ya veda etmek Seidl'ı çok zorlamış
Magnussen: "Haas artık daha da iyi olabilir"
Son Haberler
F1'deki takım patronluğu rolü, nasıl bir değişimden geçiyor?
F1'de takım patronu rolü hızla değişiyor. Eskiden yönetim geçmişi bulunan isimler bu rolde çalışırlardı ve direkt olarak takım sahiplerine rapor verirlerdi. Ancak artık mühendis olarak görev yapmış isimler takım patronu oluyorlar ve takım yapısında eklenen "CEO" tanımı ile birlikte takım patronlarının sorumlulukları giderek azalıyor. Gelin, F1'de takım patronu kültürünün nasıl değiştiğine bakalım.
Albers: "Ferrari'nin Binotto kararı anlaşılamaz"
Eski Formula 1 pilotu Christijan Albers, Ferrari'nin 2022 sezonunun sonunda Mattia Binotto ile yollarını ayırma kararını 'anlaşılmaz' olarak nitelendirdi.
Chadwick, 2023'te Williams F1 akademisinde kalacak
Üç kez W Serisi şampiyonu Jamie Chadwick, "Formula 1 hayalini canlı tutmak" için 2023 yılında da Williams akademisinin bir parçası olmaya devam edecek.
Symonds: "Takımların bütçe sınırı hakkında sızlanmaları hoşuma gitmiyor"
Formula 1 teknik direktörü Pat Symonds, geçmişte birçok takımın bütçe sınırı yokken dahi sınırlı miktarda harcama yapabildiğini, dolayısıyla şikayetlere pek de sıcak bakmadığını söylüyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.