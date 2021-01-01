İtalyan basınına göre Daimler, Hamilton'la kontrat süresinde anlaşamıyor

Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, henüz 2021 için Mercedes'le yeni kontrat yenilemedi ve konu hakkındaki belirsizlik devam ediyor.

35 yaşındaki sürücünün sözleşmesi resmi olarak 31 Aralık'ta sona erdi. Buna karşılık henüz taraflar yeni kontrat imzalamadılar.

Mercedes patronu Toto Wolff, INEOS'un takımdan hisse satın alması ve kendisinin de üç yıl daha takım patronu olarak kalacağının kesinleşmesinin ardından, tamamen Hamilton'a konsantre olacaklarını belirtmişti.

Ancak Hamilton, Noel'den önce yeni kontrat istediğini söylese de, yeni yıla girilmesine rağmen henüz imzalanan hiçbir şey olmadı.

İki tarafın maaş ve kontrat süresi konusunda anlaşamadığı tahmin ediliyordu ve Corriere della Sport, bu konuda çarpıcı iddialar ortaya attı.