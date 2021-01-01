İtalyan basınına göre Daimler, Hamilton'la kontrat süresinde anlaşamıyor
İngiliz Daily Express'in Corriere della Sport'a dayandırdığı habere göre Daimler, Lewis Hamilton'ın dört yıllık anlaşma isteğine sıcak bakmıyor.
Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, henüz 2021 için Mercedes'le yeni kontrat yenilemedi ve konu hakkındaki belirsizlik devam ediyor.
35 yaşındaki sürücünün sözleşmesi resmi olarak 31 Aralık'ta sona erdi. Buna karşılık henüz taraflar yeni kontrat imzalamadılar.
Mercedes patronu Toto Wolff, INEOS'un takımdan hisse satın alması ve kendisinin de üç yıl daha takım patronu olarak kalacağının kesinleşmesinin ardından, tamamen Hamilton'a konsantre olacaklarını belirtmişti.
Ancak Hamilton, Noel'den önce yeni kontrat istediğini söylese de, yeni yıla girilmesine rağmen henüz imzalanan hiçbir şey olmadı.
İki tarafın maaş ve kontrat süresi konusunda anlaşamadığı tahmin ediliyordu ve Corriere della Sport, bu konuda çarpıcı iddialar ortaya attı.
Habere göre Mercedes, Hamilton'a yıllık 50 milyon euro'dan dört yıllık yeni kontrat teklif etti ve Hamilton da bunu imzalamaya sıcak bakıyordu.
Ancak Mercedes'in ana şirketi Daimler, olası bir anlaşmaya engel oldu.
Şirket, Hamilton'ın sözleşme süresine ilişkin endişelerini dile getirdi ve teklif edilen anlaşma yerine 2+1 yıllık kontrat teklif edilmesini istedi.
Hamilton, bu ay 36 yaşına girecek ve eğer dört yıllık sözleşme imzalarsa, kontratının sonunda 39 yaşına girmiş olacak. Diğer tarafta arkadan gelen George Russell gibi genç bir isim var.
Daimler tam da bu noktaya takılmış gibi görünüyor. İddiaya göre Daimler'in Hamilton'ın yaşı ilerledikçe gösterebileceği performans konusunda şüpheleri var ve ayrıca Russell'ın performansını da yakından takip etmek istiyorlar.
Daily Express, önümüzdeki sezon için yapılacak herhangi bir anlaşmanın Şubat sonuna kadar imzalanması gerektiğini belirtti.
INEOS, takımdan hisse satın almasının ardından görüşmelere dahil olan üçüncü taraf olacak ve bu görüşmelere nasıl bir etkilerinin olacağı bilinmiyor.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül