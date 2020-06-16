İtalyan basınına göre Cowell, Ferrari'ye gitmeyecek

16 yıldır Mercedes'le çalışan ve Alman üreticinin turbo hibrit motorlar dönemine damga vurmasında büyük paya sahip olan motor şefi Andy Cowell, dün itibariyle Mercedes'ten ayrılacağını açıkladı.

Cowell'ın neden ayrılmak istediği bilinmiyor ancak kararını 2020'nin Ocak ayında verdiği duyuruldu.

İngiliz mühendis, yeni zorluklara ihtiyacı olduğunu ve takımdan ayrılması için doğru vaktin geldiğini belirtti ve Toto Wolff da nereye giderse gitsin Cowell'ın başarılı olacağından şüphesi olmadığını belirtti.

Bunun üzerine bazı haberlerde Cowell'ın Renault'ya ya da Ferrari'ye gidebileceğini iddia edildi.

Ancak İtalyan La Gazzetta dello Sport, Cowell'ın kesin olarak Ferrari'ye gitmeyeceğini yazdı.

Ferrari'de kaynakları olduğu bilinen La Gazzetta dello Sport'un bugünkü haberinde Ferrari'den Mercedes'e geçen Lorenzo Sassi ve Giacomo Tortora'nın aksine Cowell/Ferrari ortaklığının gerçekleşmeyeceğine yer verildi.

Haberde Cowell'in görevini bırakmasına rağmen Mercedes'e danışmanlık yapacağına ve 2021'in başlarına kadar Stuttgart merkezli ekiple bağlarını korumaya devam edeceğine yer verildi.