İtalyan basınına göre Binotto, görevinden istifa etmeye hazırlanıyor!

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La Gazzetta dello Sport gazetesi, Abu Dhabi GP öncesinde Ferrari'nin Mattia Binotto'nun yerine Frederic Vasseur'ü getireceğini iddia etmişti.

Şimdi Corriere della Sera, takım patronunun yakında istifa edeceğini ve resmi açıklamanın birkaç saat içerisinde yapılacağını yazdı

Daniele Sparisci ve Giorgio Terruzzi'ye göre Reggio Emilia'lı mühendisin Maranello'daki macerası böylelikle sona erecek. İkiliye göre Binotto ve Ferrari, anlaşmaya varılan fesih anlaşmanın nihai maddelerini belirleme sürecindeler. Resmi açıklama da birkaç saat içerisinde yapılacak.

Bu bilgi İtalyan gazetesine, Charles Leclerc'in çevresiyle bağlantılı olan yabancı kaynaklardan geldi.

Corriere della Sera, Binotto'nun uzun süredir John Elkann ile pek de sıcak bir ilişkiye sahip olmadığını, sonunda kendisine karşı olan güven eksikliği nedeniyle de takımdan ayrılmayı seçtiğini belirtti.

Binotto'nun Ferrari macerası 1995 yılında başladı ve geride kalan 28 yıllık süre içerisinde üst düzey görevler üstlendi.

2019'da takımın başına geçen Binotto, bu yıl Ferrari'nin yıllar sonra çok güçlü bir araç üretmesine liderlik etmişti.

Binotto'nun yerine kimin geçeceği belirsiz ancak ilk aday Frederic Vasseur gibi görünüyor. Bu ayrılığın takımı ve 2023 aracının gelişimini nasıl etkileyeceği merak konusu.