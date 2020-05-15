Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
196 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

İtalyan basınına göre Alonso-Renault görüşmeleri devam ediyor

paylaşım
yorumlar
İtalyan basınına göre Alonso-Renault görüşmeleri devam ediyor
Ekleyen:
, Editör
15 May 2020 06:52

İtalyan La Stampa ve Corriere della Sera, Fernando Alonso'nun Renault ile Formula 1'e dönmeye yakın olduğunu iddia ettiler. F1-Insider.com da akşam üzeri benzer bir haber servis etti.

Formula 1 pilot pazarı, Sebastian Vettel'in 2020'nin ardından Ferrari'den ayrılacağını açıklamasıyla iyice hareketlendi.

Dün itibariyle Vettel'in Ferrari'deki koltuğunu Carlos Sainz'ın alacağı doğrulanırken, Sainz'ın McLaren koltuğuna da Daniel Ricciardo'nun geçeceği açıklandı.

Ricciardo'nun Renault koltuğuna kimin geçeceği belirsiz, fakat iki aday öne çıkıyor; Fernando Alonso ve Sebastian Vettel.

Ancak İtalyan La Stampa, Vettel'in sezon sonunda Mercedes'ten teklif alamazsa emekli olacağını iddia etti. Bundan ötürü Alonso koltuğun favorisi gibi görünüyor.

Haberde, "Vettel riskli bir hamle deniyor; Mercedes'te boş bir yer bulmak ya da emekli olmak. Ricciardo'nun Renault'dan ayrılması, Fernando Alonso'nun dönüşüyle ilgili iddiaları da beraberinde getiriyor." denildi.

Corriere della Sera, "Çocukken Carlos Sainz, İspanya padokunda Fernando Alonso ile tanıştı. Yıllar sonra McLaren'daki yerini de aldı. İkisi yine rakip olarak pistte yer alabilirler ama bu kez durumları çok farklı olacak. Fernando, Daniel Ricciardo'nun Renault koltuğunu almak için yarışıyor. Fernando'nun dönüşü, her şeyden önce Cyril Abiteboul tarafından yönlendiriliyor çünkü kötü şekilde ayrılacağı Ricciardo'nun yerini doldurmak ve yönetimi F1'e olan bağlılıklarını sürdürmeye ikna etmek için önemli bir isim gerekiyor. Fernando iki şampiyonluk kazandı ve 2008-2009 yılları arasında takıma geri döndü. En iyi takımların kapıları kapalı ve yaklaşık 39 yaşında. İki yıl önce serbest bırakıldıktan sonra F1'e dönebilir. Ancak Renault, diğer adaylara da bakıyoruz." yazdı.

F1-Insider.com "güvenilir" bir kaynağından öğrendiği bilgiye göre Alonso, Ricciardo'nun yerini alarak F1'e dönecek ve anlaşma neredeyse bitti.

Ancak bunun ne kadar doğru bir iddia olduğu belli değil.

Çünkü aynı site, Vettel ile McLaren'ın 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını da iddia etmişti.

Sonraki haber
Hamilton, İngiltere'nin en zengin sporcusu oldu

Önceki haber

Hamilton, İngiltere'nin en zengin sporcusu oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, 2020 sezonunu Vettel'le tamamlayacak

2
Formula 1

Hamilton, İngiltere'nin en zengin sporcusu oldu

37dk
3
Formula 1

Ferrari, IndyCar'a geçişle ilgilendiğini doğruladı!

4
Formula 1

Resmi: Carlos Sainz, 2021'de Ferrari ile yarışacak!

5
Formula 1

Binotto: "50 yıl sonraki en genç sürücü kadrosuyla 'kumar' oynuyoruz"

Son Videolar

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları 01:45
Formula 1

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları

#ThinkingForward Jean Todt röportajı 54:49
Formula 1

#ThinkingForward Jean Todt röportajı

#ThinkingForward Christian Horner röportajı 27:51
Formula 1

#ThinkingForward Christian Horner röportajı

#ThinkingForward Zak Brown röportajı 28:34
Formula 1

#ThinkingForward Zak Brown röportajı

Son Haberler

İtalyan basınına göre Alonso-Renault görüşmeleri devam ediyor
F1

İtalyan basınına göre Alonso-Renault görüşmeleri devam ediyor

Hamilton, İngiltere'nin en zengin sporcusu oldu
F1

Hamilton, İngiltere'nin en zengin sporcusu oldu

Ferrari, IndyCar'a geçişle ilgilendiğini doğruladı!
F1

Ferrari, IndyCar'a geçişle ilgilendiğini doğruladı!

Ferrari, 2020 sezonunu Vettel'le tamamlayacak
F1

Ferrari, 2020 sezonunu Vettel'le tamamlayacak

Binotto: "50 yıl sonraki en genç sürücü kadrosuyla 'kumar' oynuyoruz"
F1

Binotto: "50 yıl sonraki en genç sürücü kadrosuyla 'kumar' oynuyoruz"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.