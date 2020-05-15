İtalyan basınına göre Alonso-Renault görüşmeleri devam ediyor

Formula 1 pilot pazarı, Sebastian Vettel'in 2020'nin ardından Ferrari'den ayrılacağını açıklamasıyla iyice hareketlendi.

Dün itibariyle Vettel'in Ferrari'deki koltuğunu Carlos Sainz'ın alacağı doğrulanırken, Sainz'ın McLaren koltuğuna da Daniel Ricciardo'nun geçeceği açıklandı.

Ricciardo'nun Renault koltuğuna kimin geçeceği belirsiz, fakat iki aday öne çıkıyor; Fernando Alonso ve Sebastian Vettel.

Ancak İtalyan La Stampa, Vettel'in sezon sonunda Mercedes'ten teklif alamazsa emekli olacağını iddia etti. Bundan ötürü Alonso koltuğun favorisi gibi görünüyor.

Haberde, "Vettel riskli bir hamle deniyor; Mercedes'te boş bir yer bulmak ya da emekli olmak. Ricciardo'nun Renault'dan ayrılması, Fernando Alonso'nun dönüşüyle ilgili iddiaları da beraberinde getiriyor." denildi.

Corriere della Sera, "Çocukken Carlos Sainz, İspanya padokunda Fernando Alonso ile tanıştı. Yıllar sonra McLaren'daki yerini de aldı. İkisi yine rakip olarak pistte yer alabilirler ama bu kez durumları çok farklı olacak. Fernando, Daniel Ricciardo'nun Renault koltuğunu almak için yarışıyor. Fernando'nun dönüşü, her şeyden önce Cyril Abiteboul tarafından yönlendiriliyor çünkü kötü şekilde ayrılacağı Ricciardo'nun yerini doldurmak ve yönetimi F1'e olan bağlılıklarını sürdürmeye ikna etmek için önemli bir isim gerekiyor. Fernando iki şampiyonluk kazandı ve 2008-2009 yılları arasında takıma geri döndü. En iyi takımların kapıları kapalı ve yaklaşık 39 yaşında. İki yıl önce serbest bırakıldıktan sonra F1'e dönebilir. Ancak Renault, diğer adaylara da bakıyoruz." yazdı.

F1-Insider.com "güvenilir" bir kaynağından öğrendiği bilgiye göre Alonso, Ricciardo'nun yerini alarak F1'e dönecek ve anlaşma neredeyse bitti.

Ancak bunun ne kadar doğru bir iddia olduğu belli değil.

Çünkü aynı site, Vettel ile McLaren'ın 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını da iddia etmişti.