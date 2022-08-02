İtalyan basını yine Ferrari'ye yüklendi
İtalyan La Gazzetta dello Sport son iki yarıştan düşük puanlarla ayrılan Ferrari hakkında sert sözler kullandı.
Ferrari, sezona harika şekilde başlasa da, elindeki araçtan en iyi şekilde faydalanamadı ve iki şampiyonada birden ciddi şekilde geriye düştü.
Geride kalan 13 yarışın 8'inde pole pozisyonu alan Ferrari, bunun sadece dört tanesini zafere dönüştürürken, Red Bull aynı süreçte 9 yarış kazandı.
Ferrari aslında saf hız anlamında çok iyi görünse de, özellikle Miami'den bu yana strateji hataları ve dayanıklılık sorunlarıyla çok sayıda puanı masanın üzerinde bıraktılar.
La Gazzetta dello Sport, yaşananların ardından Ferrari'yi şu sözlerle eleştirdi: "Formula 1 tatile gidiyor, Ferrari şampiyonluğu kaybediyor."
"Onların 'Geri kazanacağız' operasyonu başarısız oldu. Leclerc, Paul Ricard ve Macaristan'da Max'in kazandığı 50 puanın aksine sadece sekiz puan kazandı."
"Verstappen, Spa, Hollanda ve Monza'daki üç yarışa katılmayabilir ve buna rağmen hâlâ şampiyona lideri olarak Singapur'a gelebilir."
"Fransa'da suçu bir sürücü hatası olarak Leclerc üstlendi, Macaristan'da ise şüpheli bir lastik seçimi hatası vardı ve takım patronu Mattia Binotto açıklanamaz bir şekilde hız kaybeden F1-75'i suçladı. Ancak gerçek şu ki Ferrari, 13 yarıştan sonra şampiyonluk şansını kaybetti."
Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Foto Colombo Images
"Bu nasıl olabilir? Sezona harika bir başlangıç yaptıktan sonra takım değişmiş gibi görünüyordu. Dayanıklılık sorunları ve sürücü hataları sınırları zorlarken yaşanabilir fakat taraftarlar strateji konusunda şaşkın. Yapı gereği geçişin zor olduğu Monako'da Ferrari, iki araçla da ilk çizgiden başladı fakat lastik değiştirmekte tereddüt ettiği için kazanamadı."
"Sonra Leclerc'i güvenlik aracına rağmen pistte bırakmaya karar verdikleri Silverstone vardı. Şimdi Macaristan, Verstappen'in onuncu başlayıp, Ferrari sürücülerinin ikinci ve üçüncü sıralardan start aldığı yerdi. Binotto, F1-75'in yeterince hızlı olmadığını, sorunun lastiklerden kaynaklanmadığını söylüyor."
"Takım kendi içinde çelişiyor çünkü cumartesi günü sıralama turlarının ardından Sainz, Pazar günü, starttan sonra mümkün olan en kısa sürede Russell'ı geçmesi gerektiğini söylerken, Binotto, hemen geçişe ihtiyaç duymadıklarını ve bu fırsatı strateji sayesinde daha sonra elde edebileceklerini söyledi."
"Mercedes'te şüpheler olduğu için stratejiyi böldüler. Russell, yumuşak, Hamilton orta hamurla başladı. Neden aynısını yapmazsınız ki? Leclerc, temponun iyi olması nedeniyle orta hamurla daha uzun bir bölüm geçirmek istediğini söyledi. Onu dinlemediler ve onu daha yavaş olan sert lastiğe geçirdiler."
"Leclerc yarış sonuçları hakkında yorum yaparken, 'Bunu takım içinde konuşmalıyız' dedi. Belki de Charles'ın bu ifadesi bin kelimeden daha fazlasını açıklıyor." dedi.
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