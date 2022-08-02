İtalyan basını yine Ferrari'ye yüklendi

"Bu nasıl olabilir? Sezona harika bir başlangıç ​​yaptıktan sonra takım değişmiş gibi görünüyordu. Dayanıklılık sorunları ve sürücü hataları sınırları zorlarken yaşanabilir fakat taraftarlar strateji konusunda şaşkın. Yapı gereği geçişin zor olduğu Monako'da Ferrari, iki araçla da ilk çizgiden başladı fakat lastik değiştirmekte tereddüt ettiği için kazanamadı."

"Sonra Leclerc'i güvenlik aracına rağmen pistte bırakmaya karar verdikleri Silverstone vardı. Şimdi Macaristan, Verstappen'in onuncu başlayıp, Ferrari sürücülerinin ikinci ve üçüncü sıralardan start aldığı yerdi. Binotto, F1-75'in yeterince hızlı olmadığını, sorunun lastiklerden kaynaklanmadığını söylüyor."

"Takım kendi içinde çelişiyor çünkü cumartesi günü sıralama turlarının ardından Sainz, Pazar günü, starttan sonra mümkün olan en kısa sürede Russell'ı geçmesi gerektiğini söylerken, ​​Binotto, hemen geçişe ihtiyaç duymadıklarını ve bu fırsatı strateji sayesinde daha sonra elde edebileceklerini söyledi."

"Mercedes'te şüpheler olduğu için stratejiyi böldüler. Russell, yumuşak, Hamilton orta hamurla başladı. Neden aynısını yapmazsınız ki? Leclerc, temponun iyi olması nedeniyle orta hamurla daha uzun bir bölüm geçirmek istediğini söyledi. Onu dinlemediler ve onu daha yavaş olan sert lastiğe geçirdiler."

"Leclerc yarış sonuçları hakkında yorum yaparken, 'Bunu takım içinde konuşmalıyız' dedi. Belki de Charles'ın bu ifadesi bin kelimeden daha fazlasını açıklıyor." dedi.